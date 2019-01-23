Обсуждение соцнормы на электропотребление набрало в правительстве обороты и так же резко прекратилось. Тему вынесли на обсуждение у вице-премьера Дмитрия Козака, но ввиду бурной реакции СМИ и общественности разрабатывать ее дальше отказались. Таким образом, введение соцнормы и отмену льгот для домов с электроплитами отложили "на неопределенный срок", сообщил "РГ" представитель Козака.

Эксперты "РГ" сошлись во мнении, что идея перехода на соцнорму здравая, но дьявол кроется в деталях. Задача - заставить платить больше богатых людей, а для малообеспеченных - как минимум не ухудшить положение. Подсчеты экспертов показали, что в зону риска могли попасть шесть регионов.

Но правительство решило не рисковать. "Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года", - пояснил прекращение обсуждения представитель вице-премьера.

Цифры в проекте - менее 300 кВт ч в месяц, от 301 до 500 и более 500 кВт ч

На совещании обсуждались вопросы повышения эффективности сетевого комплекса и взаимоотношения промышленных потребителей с сетевыми компаниями. В итоге было "принято принципиальное решение о поэтапном введении платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 миллиардов рублей ежегодно", рассказали в аппарате Козака. То есть сейчас проблему финансовой нагрузки будут решать с той группой потребителей, к которой население не относится.

Введение соцнормы электропотребления (или дифференцированных тарифов) предполагало, что при превышении определенного порога потребления в месяц домохозяйство платит больше текущего уровня. Цифры в проекте, который лег на стол переговоров, - менее 300 кВтxч в месяц, от 301 до 500 и более 500 кВтxч.

В среднем по России домохозяйство потребляет 225 кВтxч электроэнергии. В соцнорму 300 кВтxч не вписываются шесть регионов, три из которых дальневосточные (уже получают субсидию), а также Подмосковье, Хакасия и Иркутская область. Последние два региона - территории со сравнительно низкой ценой электроэнергии, где помещения отапливают в основном электроприборами, говорит директор Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Золотова. Средние расходы домохозяйства на электроэнергию - 1,73 процента доходов, в рублях диапазон - от 283 до 1110.

Зачем было обсуждать соцнорму? Этот механизм позволил бы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда одна группа потребителей платит за другую). Сейчас они составляют около 300 миллиардов рублей и продолжают расти.

В итоге тарифы для населения России на 23 процента ниже, чем для прочих потребителей, в то время как, например, в Европе прочие потребители платят в 1,6 раза меньше бытовых, говорит Золотова.

Снижение объемов "перекрестки" должно сделать тарифы для населения экономически обоснованными, то есть росли бы они тогда более быстрыми темпами, поясняет начальник управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Гимади. Введение соцнормы должно было сгладить эффект для тех, кто вписывается в нее, и доводить тарифы до требуемого уровня, в основном за счет расточительных домохозяйств.

"Сплеча, с ходу взять и решить задачу повышения цены неправильно, - обращал недавно внимание председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс. - Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные - на том же уровне". Эта идея верна, но проблема в том, что "у нас как-то обычно получается наоборот - платит большинство, в том числе бедные люди", говорит член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики Руслан Гринберг. "Я считаю, что сейчас неподходящее время для этой инициативы: она обернется социальным недовольством", - посчитал собеседник "РГ". И угадал.

Возможны и другие подходы к изменению тарифной политики, в основе которых лежала бы адресная помощь домохозяйствам с низкими доходами, полагает Виктория Гимади. Чем ближе тарифы приблизятся к экономически обоснованным, тем более обоснованной, усовершенствованной будет и поддержка малоимущих. "Однако у этой меры тоже есть свои существенные ограничения: адресность льгот предполагает более активное вовлечение отдельных домохозяйств (нужно собирать различные подтверждающие документы для получения льготы), а также потребует большего объема привлечения средств из региональных бюджетов", - подчеркивает Гимади.

Соцнорма в объеме 300 кВтxч приостановила бы наращивание перекрестного субсидирования, оценивает Ирина Золотова. Доля затрат на электроэнергию в доходах граждан в этом случае выросла бы несущественно: в обозначенных выше шести регионах рост составит 0,22 процентных пункта - до 2,38 процента. В трех регионах - Тюменской, Иркутской областях и в Хакасии - доходы населения остаются ниже среднероссийского уровня, и именно там мог бы наблюдаться максимальный рост нагрузки по оплате электроэнергии в случае введения соцнорм, полагает Золотова.

Введение соцнормы могло вызвать наибольший рост тарифов в Хакасии, Тюменской и Иркутской областях, где доходы населения ниже средних по стране

Кстати, уже сегодня в ряде регионов цены на электроэнергию для населения близки к экономически обоснованным, то есть фактический платеж за электроэнергию там в любом случае не изменился бы. "Нельзя исключать и фактор рационального поведения: увеличение цен на электроэнергию будет стимулировать граждан к повышению эффективности использования электроэнергии", - заключает Золотова.

Предполагалось, что тем, чье жилье отапливается электроприборами и альтернативы этому нет, "выписали" бы куда более высокую соцнорму энергопотребления. Пожалуй, наиболее сложным был вопрос сокращения числа льготников с электроплитами. Минэкономразвития к 2030 году видит перспективу снижения объемов перекрестного субсидирования в шесть раз - до 50 миллиардов рублей в сопоставимых ценах, говорил 16 января директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности министерства Дмитрий Вахруков. Ожидалось, что это произойдет, по данным "Коммерсанта", в том числе за счет сокращения льгот для жителей городов и сел, пользующихся электроплитами (сейчас они платят по понижающему коэффициенту 0,7, а разница ложится на плечи крупных потребителей). По оценкам Ирины Золотовой, сегодня чуть более половины отпущенной населению электроэнергии оплачивается потребителями с электроплитами и в сельскохозяйственном секторе по льготному тарифу.

225 кВтxч электроэнергии в месяц потребляет в среднем российское домохозяйство

В итоге в правительстве пришли к выводу, что пока пути сокращения объемов перекрестного субсидирования нужно искать в другой плоскости. К концу года, когда кабинет министров подсчитает потенциальный эффект от введения соцнорм, его мнение может измениться.