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23.01.2019 15:20
Рубрика: Экономика

Выплаты по рождению ребенка разрешат оформлять по месту пребывания

Текст: Ольга Игнатова

Минтруд разработал законопроект, уточняющий условия оформления ежемесячных выплат при рождении и усыновлении первого и второго ребенка. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Фото: iStock
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Комиссия по законопроектной деятельности кабмина одобрила законопроект. Сейчас заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать только по месту жительства. В то же время, как отмечают в кабмине, 20 статья Гражданского кодекса указывает, что местом жительства признается то место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Поэтому заявления о назначении выплаты можно будет подавать не только по месту жительства, но также и по месту пребывания или фактического проживания на территории России. При этом получатели выплат обязаны будут извещать об изменении места пребывания или фактического проживания органы соцзащиты и Пенсионного фонда России.

Законопроектом также предлагается установить, что информация о назначении ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка должна размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Напомним, что ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка может быть назначена, если совокупный доход семьи не превышает полутора прожиточных региональных минимумов. Выплата равняется прожиточному минимуму в регионе. Выплачивается она до достижения ребенком полутора лет. Выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка также полагаются малообеспеченным родителям, но уже из средств материнского капитала.

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Правительство Минтруд
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