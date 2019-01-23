Зачем досконально изучать договор с банком, прежде чем его подписывать

С начала 2019 года Банк России вправе проводить "контрольные закупки" в банках, вводящих клиентов в заблуждение относительно финансовых услуг. Контролеры будут приходить в кредитные учреждения под видом обычных граждан и проверять, насколько грамотно и в интересах клиента действуют сотрудники банка, предлагая тот или иной способ вложения денег. Мера нужная: по данным ЦБ, в прошлом году более 100 млрд рублей было вложено в рискованные инвестиционные продукты. Свыше миллиона россиян потратили на это свои сбережения. При этом многие из них уверены, что оформили привычный банковский вклад.

Прибыль ушла в минус

Читательница из Брянска Татьяна Федоровна всегда держала в банке только вклады. В банке ее уговорили сменить стратегию: вместо депозита открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), приобрести ценные бумаги и заключить договор доверительного управления с дочерней управляющей компанией банка.

Ей обещали более высокие доходы, чем по вкладам, и льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Но неработающая пенсионерка не платит этот налог - значит, нет и льготы. Другую льготу - отмену налога на доходы от инвестиций - даже не предложили.

Впрочем, никаких доходов и не было. За год доходность вложений составила… минус четыре процента. Узнав об этом, Татьяна Федоровна расторгла договор. Итог: минус десять тысяч рублей из-за падения рыночной цены купленных ценных бумаг, минус два процента за доверительное управление и еще два - за досрочное расторжение договора. На заявления о том, что клиентку ввели в заблуждение, и на требования вернуть потерянные деньги банк ответил отказом.

Еще пример из нашей почты. Андрей Дмитриевич из Ярославля долгое время был уверен в том, что (опять-таки по совету менеджера) разместил в банке высокодоходный вклад. Ему потребовались деньги, и он решил закрыть его. Тут-то и выяснилось, что никакого вклада нет, а есть договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Закрыть такой договор раньше срока можно лишь на условии удержания 30-40 процентов от его суммы. Андрей Дмитриевич как-то вышел из положения, от досрочного расторжения договора отказался, но обещанной высокой прибыли так и не дождался: ИСЖ гарантирует лишь возврат вложенных средств. А прибыль от инвестиций зависит от ситуации на рынке: может быть, а может - и нет.

Иногда клиентам под видом вклада предлагают высокорисковые продукты. Фото: Сергей Михеев

Бизнес на невнимательности

Оба эти случая - классические примеры мисселинга: так экономисты называют недобросовестную продажу, при которой один финансовый продукт продают под видом другого, используя недостаточный уровень финансовой грамотности потребителя, поясняет начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова.

Главная опасность мисселинга в том, что столкнуться с ним можно в банке, действующем на законных основаниях, известном на рынке. При этом сам банк зачастую выступает не как продавец, а как посредник, предлагающий продукты страховых или других компаний.

В банке клиентов "забывают" предупредить, что из всех вариантов вложения денег государство гарантирует возврат только вкладов

Недобросовестные сотрудники банков пользуются тем, что многие клиенты, особенно пожилые, невнимательны, не разбираются во всем многообразии современных финансовых продуктов, не знают, о чем спросить и на что обратить внимание. В результате потребители вместо банковских вкладов получают другие продукты, на других условиях, как правило, более рискованные.

Федот, да не тот

Чаще всего гражданам предлагают полис ИСЖ под видом "вклада с повышенной доходностью", не раскрывая особенностей и рисков: негарантированная доходность, невозможность вернуть всю сумму до истечения полного срока договора, который заключается на 3-5 лет. Нередко вместо депозитов гражданам предлагают ценные бумаги или комбинированный договор (часть - на вклад, часть - на инвестиционное страхование), также без разъяснений.

Не говорят клиентам и о том, что государство гарантирует возврат только банковских вкладов. Другие инвестиции такой гарантии не имеют.

За минувший год количество жалоб на мисселинг, поступающих в Банк России, удвоилось. Поэтому регулятор рекомендовал кредитным организациям использовать специально разработанную форму, чтобы информировать клиентов об особенностях предлагаемых им финансовых продуктов. Ознакомление с этим документом потребитель должен подтвердить своей подписью.

Если Банк России получает сведения о недобросовестных практиках, он организует проверку отношений банка с клиентами на стадии подготовки договора. Обнаружив признаки мисселинга, регулятор проводит надзорную встречу с менеджментом кредитной организации.

Для небанковских финансовых организаций уже действуют базовые стандарты по защите прав потребителей, где прописаны правила информирования клиентов об особенностях и рисках предлагаемых им продуктов. И Банк России рекомендовал при заключении агентского договора с банками обязать последних также соблюдать эти базовые стандарты.

Но лучшая защита от мисселинга - внимательность и ответственность самих потребителей финансовых услуг. Одна из главных причин широкого распространения мисселинга - невнимательность потребителя к деталям при заключении договора, нежелание изу­чать документы перед их подписанием, готовность "верить на слово" сотрудникам банка, отмечает Надежда Иванова.

Конкретно

Не принимайте решение сгоряча, какие бы золотые горы вам ни сулили. Фото: Олег Прасолов

На что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой мисселинга?

1. Смотрите, с кем вы подписываете договор. Во многих случаях, например, при оформлении полиса ИСЖ банк выступает как агент, а стороной по договору является страховая компания.

2. Предмет, условия и срок действия договора. В документе обязательно фигурирует официальное название продукта, который вы приобретаете, указано, гарантирован ли доход и в каком размере, можно ли его расторгнуть досрочно и на каких условиях.

3. Не торопитесь. Не принимайте решение сгоряча, какие бы золотые горы вам ни сулили. Если с ходу не можете разобраться во всех тонкостях, возьмите время на размышление, попросите выдать вам текст договора на руки, прочитайте не спеша, вникая в суть. Если что-то неясно, советуйтесь со специалистами.

4. Не стесняйтесь отыграть назад. Помните, что у вас есть две недели - так называемый период охлаждения - для того, чтобы расторгнуть навязанный договор без финансовых потерь и без объяснения причин. Отказать компания может, только если за это время наступил страховой случай.

5. Один из способов себя защитить - записать разговор с менеджером в банке на диктофон. Во-первых, сам факт аудио- или видеосъемки может пресечь попытку представителя финансовой организации ввести клиента в заблуждение. Во-вторых, если дойдет до судебного разбирательства, такая запись поможет подтвердить, что банк действовал в отношении клиента некорректно.

6. Осенью вступил в силу закон о финансовом уполномоченном. Он закрепил досудебный порядок урегулирования подобных споров. Правда, в отношении банков новый порядок начнет действовать с 2021 года.