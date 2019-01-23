Зачем люди стали отмечать День ручного письма

Роман в стихах, как это сделал Пушкин, современников восхитил, а школьников давно не удивляет: кажется, что "Евгений Онегин" был всегда. Но представить, как Татьяна Ларина выстукивает на клавиатуре "Я к вам пишу...", невозможно. Хотя в начале XIХ века уже не только гусиными перьями пользовались, в моду входили печатные машинки.

Вспомнить об этом и задуматься, как теперь обучают письму, повод особый: 23 января - День почерка. Наш первый звонок был учительнице начальных классов Галине Евгеньевне Кондрашовой. Она работает в школе села Ново-Полтавское в Кабардино-Балкарии, а в Сети доступна ее презентация о том, почему так важно развивать у детей и поддерживать у взрослых навык письма рукой. Галина Евгеньевна сообщила, что ее подопечные во втором-четвертом классах не только в этот, но и в другие дни учатся писать письма мамам, папам и бабушке с дедушкой, а также своим друзьям и одноклассникам. Некоторые при поддержке родителей завели личные дневники и заносят туда самое сокровенное. Ученикам младших классов предложили на время ощутить себя Шерлоком Холмсом - в игровой форме пытались по почерку в тетради определить характер и наклонности друг друга.

- Наши дети знают, что почерк, как и хорошая фотография, отражает внутренний мир человека, - говорит Галина Кондрашова. - А развитие информатики не должно идти в ущерб умению собственноручно изложить свои мысли на бумаге.

В беседе с "РГ" тему продолжила сотрудник Современного музея каллиграфии Ирина Корнилова. По ее словам, музей создан в 2008 году, а при нем - школа каллиграфии.

- К нам обращается много встревоженных родителей: не могут прочитать, что написали их дети, - рассказала Корнилова. - А ведь почерк - это видимая характеристика состояния ребенка. Если он начнет больше уделять внимания письму, то можно увидеть изменения в его психологическом состоянии. Да, эффект обнаруживается не сразу, нужно время. Но опыт показывает: каллиграфия, искусство красивого письма оказываются полезнее любого ручного труда, связанного с мелкой моторикой. Возьмите перо, бумагу, и через некоторое время сами увидите, что становитесь спокойнее.