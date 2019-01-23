Зачем предпринимателям Беларуси и России деловой совет?

Инициаторами создания делового совета выступили россияне. В России аналогичное общественное образование появилось несколько ранее, и нужна была аналогичная структура на белорусской стороне, чтобы сделать эту площадку более удобной для полномасштабного общения с коллегами.

В итоге в конце прошлого года в Москве председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подписали соглашение, выступив своего рода гарантами деятельности двустороннего предпринимательского совета.

- Очень важно, что инициатива бизнес-кругов о создании новой структуры для обсуждения актуальных вопросов белорусско-российского экономического взаимодействия поддержана руководителями белорусского Правительства, - отметил возглавивший белорусскую часть делового совета генеральный директор СП "Санта Импэкс Брест" Александр Мошенский. - Желание подключаться к обсуждению тех или иных вопросов также высказали посол Беларуси в России Владимир Семашко и его российский коллега в Минске Михаил Бабич. В числе важнейших тем для обсуждения - влияние административных барьеров на бизнес, содействие интересам белорусского бизнеса в России, и наоборот, совместное продвижение белорусско-российских бизнес-проектов на рынках третьих стран. Ожидается, что предложения совета будут учтены недавно созданной правительственной группой по обсуждению хода белорусско-российской экономической интеграции.

На следующую встречу будут приглашены официальные лица, на третью - российские коллеги по бизнесу

Предполагается, что совместные встречи будут проходить дважды в год поочередно в Беларуси и России. А при необходимости - и чаще.

В тему

Белорусско-российский деловой совет - 21-я двустороння межгосударственная бизнес-площадка, созданная в Беларуси. В России действует более 70 аналогичных общественных формирований.