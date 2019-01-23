Зачем современный мир отмечает День ручного письма

Сегодня мир отмечает День ручного письма. Эту странную, на первый взгляд, дату придумала Ассоциация производителей пишущих инструментов, чтобы в век супер-технологий не позволить человечеству забыть о таком важном навыке - писать рукой.

Зачем писать письма рукой, если можно послать электронное сообщение? Что происходит с человеком, когда он перестает писать от руки? Может ли умение красиво писать возродить здоровое общество? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает Ирина Корнилова, сотрудник Современного музея каллиграфии.

- Как связано красивое письмо и здоровое общество? Этот вопрос задают именно сегодня, - говорит Ирина. - В 2008 году, когда создавался наш музей, этих вопросов у общества еще не было. А еще раньше, людям и вовсе голову не приходило - зачем писать от руки, потому что они только так и писали. Может быть вы помните, что когда-то мы все писали письма - бабушкам, подружкам, записки в школе. Обязательно своей рукой и подписывали открытки своим близким и знакомым. И это была не просто красивая традиция, а единственная возможность для школьника сделать близкому человеку очень теплый и трепетный подарок - купить открытку и подписать.

По словам Ирины, роль письма от руки по-настоящему общество стало оценивать только сейчас, но полностью осознать последствия минимизации ручного письма, еще не может. Современный музей каллиграфии был создан в 2008 году для того, чтобы развивать искусство красивого письма и формирования здорового и красивого общества. Чтобы поддержать эту красивую цель, организаторы создали школу каллиграфии на базе музея.

- Школа существует уже 10 лет, но в последнее время к нам обращается очень много родителей, встревоженных тем, что они не могут прочитать, что написали их дети, - продолжает Ирина Корнилова. - Ведь почерк - это видимая характеристика состояния ребенка. Мы видим, что ребенку очень трудно сосредоточиться. Популярный сегодня термин "гиперактивность" стал для нас сегодня очень привычным. Эта проблема сложно поддается корректировке. Но вернуть ребенка к спокойному, сосредоточенному, внимательному и красивому письму можно достаточно просто - 15 минут ежедневного спокойного письма. Если ребенок начнет больше уделять внимания рукописному письму, то можно увидеть изменения в психологическом состоянии ребенка. Этот эффект обнаруживается не сразу, нужно время. Со временем ребенок почувствует удовлетворение от того, что он берет в руку перо, пишет и получается красиво, понятно, это нравится окружающим и только тогда родители почувствуют, что он становится спокойным. Кроме этого, ученые говорят, что ручное письмо напрямую развивает мозг. В этом смысле, каллиграфия, искусство красивого письма, как ни странно, оказывается полезнее любого ручного труда, связанного с мелкой моторикой. Также известно, что письмо отражает характер и темперамент человека. Занимаясь ручным письмом мы сможем скорректировать свои эмоциональные состояния. Психологи говорят, что через почерк можно отрабатывать свои эмоциональные нагромождения. Возьмите перо, бумагу и через некоторое время вы увидите, что становитесь спокойней. Нам всем сегодня очень не хватает эмоционально-сенсорного удовольствия. Поэтому мы возвращаемся к бумажным книгам. Ручному письму и к природе. Но при современном интенсивном графике жизни, вырваться на природу могут не все. И тогда снять напряжение поможет перо и бумага.