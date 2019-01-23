Загитова: стараюсь не думать о том, что от меня ждут только победы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова начала защиту титула на чемпионате Европы с выигранной короткой программы. О своих эмоциях после проката Алина рассказала журналистам.

Алина, как вы относитесь к тому, что вас считают безоговорочной фавориткой этого турнира, говорят, что у вас нет конкуренток?



Алина Загитова: Я стараюсь не думать об этом. Я не захожу в соцсети или "Инстаграм". Я сконцентрирована на тренировках и выступлениях. Только разные сериалы смотрю для того, чтобы отвлечься. И вообще считаю, что главная соперница - я сама.

Вы неудачно выступили на отборочном чемпионате России. Как настраивались на новый старт?



Алина Загитова: После чемпионата России было чуть-чуть сложно выйти на тренировку. Но помогли тренеры и родственники. Почти сразу после соревнований я поехала в родной город. Там зарядилась позитивными эмоциями. Стало легче и моралью и физически выходить на тренировки.

Во время новогодних праздников режим вы хоть раз нарушили?



Алина Загитова: Очень тяжело, когда рядом полный стол еды, но мы решили с родителями, что не будет салатов с майонезом, тортиков, только диетическая еда.

Как оцените свое выступление в Минске?



Алина Загитова: Довольна прокатом, но можно было лучше. Например, лучше исполнить флип, на котором было не очень четкое приземление.

Правда, что вы уже пробовали исполнять флип в четыре оборота?



Алина Загитова: Это было перед Новым годом, сейчас главное - делать уверенно мои прыжки.