Спорт
23.01.2019 18:20
Текст: Анна Козина (Минск)

Загитова: стараюсь не думать о том, что от меня ждут только победы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова начала защиту титула на чемпионате Европы с выигранной короткой программы. О своих эмоциях после проката Алина рассказала журналистам.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Алина, как вы относитесь к тому, что вас считают безоговорочной фавориткой этого турнира, говорят, что у вас нет конкуренток?

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Алина Загитова: Я стараюсь не думать об этом. Я не захожу в соцсети или "Инстаграм". Я сконцентрирована на тренировках и выступлениях. Только разные сериалы смотрю для того, чтобы отвлечься. И вообще считаю, что главная соперница - я сама.

Вы неудачно выступили на отборочном чемпионате России. Как настраивались на новый старт?

Алина Загитова: После чемпионата России было чуть-чуть сложно выйти на тренировку. Но помогли тренеры и родственники. Почти сразу после соревнований я поехала в родной город. Там зарядилась позитивными эмоциями. Стало легче и моралью и физически выходить на тренировки.

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Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Алина Загитова: Очень тяжело, когда рядом полный стол еды, но мы решили с родителями, что не будет салатов с майонезом, тортиков, только диетическая еда.

Как оцените свое выступление в Минске?

Алина Загитова: Довольна прокатом, но можно было лучше. Например, лучше исполнить флип, на котором было не очень четкое приземление.

Правда, что вы уже пробовали исполнять флип в четыре оборота?

Алина Загитова: Это было перед Новым годом, сейчас главное - делать уверенно мои прыжки.

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