Захарова: Провокации в Идлибе угрожают российской базе "Хмеймим"

На Смоленской площади признали стремительное ухудшение обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, созданной в соответствии с российско-турецкими договоренностями в сентябре 2018 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, ситуация в регионе вызывает "серьезную озабоченность" Москвы. Так, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) вытеснили из Идлиба и окрестностей всю умеренную вооруженную оппозицию, и фактически к ним перешел контроль над местностью.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что террористы удерживают около 70 процентов территории "демилитаризованной зоны". Так, за последние четверо суток там было зафиксировано около 30 нарушений режима прекращения огня. Всего же таких случаев за прошедшее время отмечено более тысячи. Жертвами атак стали 65 человек, около 200 получили ранения. Эти вылазки террористов несут угрозу как для местных жителей, так и для российских военнослужащих, в том числе авиабазы "Хмеймим", заключила Мария Захарова.

Ожидается, что ситуация в Идлибе станет одной из главных тем переговоров в Москве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сегодня прибывает с визитом в Россию. Как заверил недавно официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, Анкара со своей стороны продолжит содействовать прекращению боевых действий в Идлибе.