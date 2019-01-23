Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Кремле

В Москве завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, передает РИА Новости . Общение двух лидеров длилось три часа.

Напомним, что Эрдоган прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.

По протоколу сначала главы государств пообщались с глазу на глаз, затем к переговорам подключились члены делегаций. После этого общение продолжилось в формате "рабочего завтрака".

"Сегодня наши переговоры прошли в традиционной для российско-турецкого диалога конструктивной и деловой атмосфере​​​, - подвел итоги переговоров Владимир Путин. - Во многом были сфокусированы на экономических вопросах, на вопросах развития гуманитарных связей, но, конечно, много говорили и о положении дел в Сирии, подробно обсуждались перспективы межсирийского политического процесса".

Коснувшись в переговорах сирийской темы, лидеры отдельно обсудили дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба.

"Были обсуждены и вопросы, связанные с окончательной ликвидацией деятельности террористических группировок на сирийской территории. В частности, говорили о том, как осуществляется российско-турецкий меморандум о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, - рассказал Владимир Путин. - Обменялись мнениями о том, какие дополнительные шаги Россия и Турция могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба".

Российский лидер обратил внимание на экономическое сотрудничество двух государств, отметил рост товарооборота и культурно-гуманитарное сотрудничество.

"Россия уже прочно удерживает первое место по числу иностранных туристов, побывавших в Турции, - подчеркнул российский президент. - В 2018 году на турецких курортах отдохнули почти шесть миллионов россиян".

Также российский президент выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Керченском проливе.