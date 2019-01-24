2018 год для России и Индии стал успешным перекрестным годом туризма

За 2018 год наши страны существенно увеличили двусторонний туристический поток.

По данным министерства туризма Индии, если за 2017 год число россиян, совершивших туристические поездки на индийские курорты и в места культурного наследия, достигло 385 тысяч человек, то в 2018 году прирост составил около 30 процентов. Значительно вырос и поток индийских туристов в Россию - за год он вырос на 27,5 процента, а общее число посетивших Россию индийцев превысило 80 тысяч человек.

Свою популярность Индия как туристическое направление стала приобретать в 1990-х годах, и на сегодняшний день туризм стал одной из крупнейших отраслей экономики страны. Ежегодно он приносит в ее бюджет более 100 миллиардов долларов. Быстрые темпы роста в этой сфере позволили Индии занять 5-е место среди стран с быстрорастущей туристической отраслью. Причем популярными направлениями являются не только пляжный туризм или посещение историко-культурных объектов, но и медицинский туризм, включая аюрведу - одну из разновидностей традиционной медицины.

Индийское направление популярно среди россиян. Это возможность понежиться на гостеприимных пляжах курорта Гоа, познакомиться с восхитительной культурой страны, непохожей ни на один другой край на земле, ее загадочностью и мудростью, получить незабываемые впечатления. Еще одним аргументом в пользу поездки являются доступные цены. Для тех, кто еще только размышляет над выбором или не может определиться с направлением, в августе минувшего года в московском парке Сокольники прошел фестиваль индийской культуры. Здесь каждый пришедший мог прочувствовать Индию - ее вкусы и запахи, красоту природы и уникальность городов.

В последние годы и российское направление пользуется растущим спросом у индийских туристов, и эту тенденцию подкрепило совместное решение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите БРИКС в 2016 году обозначить 2018 год как перекрестный год туризма России и Индии. В рамках этой инициативы были приняты меры по налаживанию и укреплению прямых связей между туристическими ассоциациями и представителями турбизнеса. Еще накануне, весной 2017 года, Русский информационный центр в Индии при содействии Союза национальных и международных туристских информационных организаций начал проект "Удобно в Индии" (India Friendly), направленный на создание благоприятных условий пребывания индийских туристов в России. В Нью-Дели был открыт национальный туристический офис Visit Russiа, который предлагает не только различные туры в Россию, но и оказывает полный спектр консультационных и сопроводительных услуг по организации как туристической, так и деловой поездки - оформлению необходимых документов, получению визы, бронированию билетов, экскурсий, трансфера и т.д.

Россия привлекает путешественников из Индии своей прохладной погодой и разнообразием природы

По мнению директора Центра индийской культуры Санджита Кумара Джха, Россия привлекает путешественников из Индии своей прохладной погодой и разнообразием природы, которых так не хватает в Индии. В особенности индийцам нравится приезжать в нашу страну в июле, когда температура воздуха в Индии достигает 45-50 градусов, а в России можно насладиться приятным освежающим теплом без изнурительной жары. И дополнить его богатством российской культурной жизни с ее театрами, музеями, выставками.

Способствовало этому и облегчение визового режима между нашими странами, и снижение консульского сбора. Сейчас оформление виз в обеих странах может занять всего сутки, а возможность получения многократных туристических виз сроком до 6 месяцев с разовым пребыванием в стране до 30 дней и суммарным сроком до 90 дней делает поездки еще более привлекательными. Доступна и электронная виза, которую можно оформить на соответствующем портале. А сейчас стороны рассматривают варианты перехода на безвизовый режим, что сделает взаимные визиты еще более комфортными.