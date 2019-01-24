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24.01.2019 22:35
Рубрика: Экономика

Ждем в гости

2018 год для России и Индии стал успешным перекрестным годом туризма
Текст: Иван Беляков (Нью-Дели)
Российская газета - Спецвыпуск № 16(7774)
За 2018 год наши страны существенно увеличили двусторонний туристический поток.
Озеро Гейдизар в Раджастане является одним из популярных туристических объектов в Индии. Фото: Пресс-служба посольства Индии Озеро Гейдизар в Раджастане является одним из популярных туристических объектов в Индии. Фото: Пресс-служба посольства Индии
Озеро Гейдизар в Раджастане является одним из популярных туристических объектов в Индии. Фото: Пресс-служба посольства Индии

По данным министерства туризма Индии, если за 2017 год число россиян, совершивших туристические поездки на индийские курорты и в места культурного наследия, достигло 385 тысяч человек, то в 2018 году прирост составил около 30 процентов. Значительно вырос и поток индийских туристов в Россию - за год он вырос на 27,5 процента, а общее число посетивших Россию индийцев превысило 80 тысяч человек.

Свою популярность Индия как туристическое направление стала приобретать в 1990-х годах, и на сегодняшний день туризм стал одной из крупнейших отраслей экономики страны. Ежегодно он приносит в ее бюджет более 100 миллиардов долларов. Быстрые темпы роста в этой сфере позволили Индии занять 5-е место среди стран с быстрорастущей туристической отраслью. Причем популярными направлениями являются не только пляжный туризм или посещение историко-культурных объектов, но и медицинский туризм, включая аюрведу - одну из разновидностей традиционной медицины.

Фото: iStock
На Бали иностранным туристам придется платить налог

Индийское направление популярно среди россиян. Это возможность понежиться на гостеприимных пляжах курорта Гоа, познакомиться с восхитительной культурой страны, непохожей ни на один другой край на земле, ее загадочностью и мудростью, получить незабываемые впечатления. Еще одним аргументом в пользу поездки являются доступные цены. Для тех, кто еще только размышляет над выбором или не может определиться с направлением, в августе минувшего года в московском парке Сокольники прошел фестиваль индийской культуры. Здесь каждый пришедший мог прочувствовать Индию - ее вкусы и запахи, красоту природы и уникальность городов.

В последние годы и российское направление пользуется растущим спросом у индийских туристов, и эту тенденцию подкрепило совместное решение президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите БРИКС в 2016 году обозначить 2018 год как перекрестный год туризма России и Индии. В рамках этой инициативы были приняты меры по налаживанию и укреплению прямых связей между туристическими ассоциациями и представителями турбизнеса. Еще накануне, весной 2017 года, Русский информационный центр в Индии при содействии Союза национальных и международных туристских информационных организаций начал проект "Удобно в Индии" (India Friendly), направленный на создание благоприятных условий пребывания индийских туристов в России. В Нью-Дели был открыт национальный туристический офис Visit Russiа, который предлагает не только различные туры в Россию, но и оказывает полный спектр консультационных и сопроводительных услуг по организации как туристической, так и деловой поездки - оформлению необходимых документов, получению визы, бронированию билетов, экскурсий, трансфера и т.д.

Россия привлекает путешественников из Индии своей прохладной погодой и разнообразием природы

По мнению директора Центра индийской культуры Санджита Кумара Джха, Россия привлекает путешественников из Индии своей прохладной погодой и разнообразием природы, которых так не хватает в Индии. В особенности индийцам нравится приезжать в нашу страну в июле, когда температура воздуха в Индии достигает 45-50 градусов, а в России можно насладиться приятным освежающим теплом без изнурительной жары. И дополнить его богатством российской культурной жизни с ее театрами, музеями, выставками.

Фото: Фёдор Юрчихин/РОСКОСМОС
Первых туристов отправят к орбите уже в этом году

Способствовало этому и облегчение визового режима между нашими странами, и снижение консульского сбора. Сейчас оформление виз в обеих странах может занять всего сутки, а возможность получения многократных туристических виз сроком до 6 месяцев с разовым пребыванием в стране до 30 дней и суммарным сроком до 90 дней делает поездки еще более привлекательными. Доступна и электронная виза, которую можно оформить на соответствующем портале. А сейчас стороны рассматривают варианты перехода на безвизовый режим, что сделает взаимные визиты еще более комфортными.

Экономика Туризм
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