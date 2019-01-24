Адвокат: Суд вынес вердикт по делу Януковича под давлением власти

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил, что Оболонский районный суд Киева вынес сегодня обвинительный вердикт в отношении его подзащитного под давлением со стороны властей.

"Стопроцентная пиар-акция и фактически предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц. Президент Украины Петр Порошенко в СМИ конкретно указал, что судом будет в ближайшее время принято судебное решение. И это произошло", - подчеркнул юрист Александр Горошинский, которого цитирует ТАСС.

По его словам, защита также испытывала на себе давление. В частности, в адрес адвокатов Виктора Януковича неоднократно поступали угрозы.

Напомним, что экс-главу украинского государства Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам тюремного заключения. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его задержания. Суд также оставил в силе конфискацию имущества политика.

Вместе с тем доказать вину Януковича в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность Украины не удалось.

Юристы планируют в ближайшее время обжаловать приговор.