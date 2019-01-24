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24.01.2019 10:40
Рубрика: В мире

Американские дипломаты отказываются покидать Венесуэлу

Текст: Александр Ленин

Американские дипломаты не собираются покидать территорию Венесуэлы, несмотря на указание президента Мадуро. Посольство США в Боливарианской республике 24 января продолжит работать в штатном режиме и намерено принимать посетителей.

Фото: Miraflores Presidential Palace via AP
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Сотрудники дипмиссии предупредили, что волнения и акции протеста на улицах Венесуэлы в ходе текущей недели продолжатся. В этой связи они рекомендовали гражданам США воздержаться от участия в митингах и от посещения мест с большим скоплением людей. Об этом написано на официальном сайте посольства. В диппредставительстве предложили следить за текущими новостями, чтобы лучше понимать развитие ситуации в стране.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро дал 72 часа на сборы американским дипломатам для убытия из страны. Лидер Боливарианской республики заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном. Жесткая реакция со стороны Мадуро последовала после решения президента США Дональда Трампа признать законным главой Венесуэлы руководителя оппозиционного парламента Хуана Гуаидо.

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон не планирует следовать требованиям Николаса Мадуро. Глава американского внешнеполитического ведомства назвал его "бывшим президентом" и указал на отсутствие соответствующих полномочий у боливарианского лидера.

В мире Южная Америка Венесуэла
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