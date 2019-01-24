Американские дети вот уже более полувека завтракают в школах за счет федеральной программы субсидий (англ. School Breakfast Program. - Прим. ред.), реализуемой по каналам министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов. Участвовать в ней могут и государственные школы, и некоммерческие частные, а также другие организации, предоставляющие услуги по уходу за детьми.

Во многих американских школах сейчас пытаются отучить подрастающее поколение от фастфуда. Фото: iStock

Ежегодно субсидируемые завтраки получают около 16 миллионов маленьких американцев. В 2018 финансовом году на реализацию программы в бюджете страны заложили 4,7 миллиарда долларов.

Вступающая в программу школа предоставляет бесплатные завтраки детям из тех семей, чей суммарный доход не превышает 130 процентов от официально установленного порога бедности: в 2018 году этот порог составлял около 25 тысяч долларов для семьи из четырех человек. Для отпрысков семей, чей доход находится в пределах 130 и 185 процентов от уровня бедности, питание предлагается по льготной стоимости. Ну, а дети более состоятельных родителей оплачивают завтрак полностью.

Школа со своей стороны получает от федеральных властей компенсацию за каждый поданный завтрак. За бесплатный - 1,79 доллара, за льготный - 1,49 доллара, а за полностью оплаченный - 31 цент. В школах на Аляске и Гавайских островах размер компенсаций больше.

Меню должно соответствовать диетическим рекомендациям, которые немного различаются для начальных, средних и старших классов

Меню должно соответствовать диетическим рекомендациям, которые немного различаются для начальных, средних и старших классов. В утренний рацион ребенка должны входить овощи и фрукты, блюда с высоким содержанием цельнозерновых продуктов, мяса или его заменителей, молоко. Установлены ограничения на содержание соли, калорий и жиров. Конкретный перечень блюд каждая школа или школьный округ определяют самостоятельно.