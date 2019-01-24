Анастасия Орлова - участник проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

Анастасия Орлова, автор книг "Это грузовик, а это прицеп", "Как здорово!", "Речка, речка, где твой дом?", "Маленький-маленький ветер", лауреат престижных литературных премий, в том числе им. Самуила Маршака, Антона Дельвига, Корнея Чуковского, а также премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, прочитала басню "Ворона и лисица".

Еще не поздно прислать свой ролик. Лучшие попадут в видеокнигу, посвященную 250-летию со дня рождения Ивана Крылова.

Прочтите любую басню Ивана Крылова и загрузите свой ролик на YouTube с хештегами #басниКрылова, #Крылов250, #читаембасни, #читаемКрылова. Формат видео - горизонтальный, в названии - имя чтеца и название басни. Заполните форму на портале ГодЛитературы.РФ (необходимо приложить ссылку на ролик) до 31 января (23:55) 2019 года.

Также можно выложить ролик в социальные сети (Facebook, VK, Instagram) с указанными хештегами. Народное голосование за лучший ролик пройдет с 1 до 10 февраля (23:55) 2019 года.

Все подробности на портале ГодЛитературы.РФ