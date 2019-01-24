Овен

Новые начинания могут оказаться приятными и интересными, но достичь конкретных результатов будет сложно.

Телец

Неделя может принести проблемы в личной жизни. Старайтесь относиться к своему спутнику с пониманием, не упрекайте его в невыполнении обещаний.

Близнецы

Не вступайте в споры, вам не удастся доказать правоту. Новые идеи держите при себе, велика вероятность утечки информации.

Рак

Стоит завершить неоконченную работу и разобраться с финансами. Не давайте деньги в долг и не пытайтесь приумножить свое благосостояние.

Лев

Больше внимания общению с детьми, старайтесь не упускать их из виду - им может потребоваться помощь.

Дева

Уделяйте внимание мелочам и будьте готовы к тому, что вас завалят работой, выполнять которую вы не планировали.

Весы

Хорошее время для совместной работы, заключения договоров и деловых поездок. Не мучайте себя философскими вопросами.

Скорпион

Обстоятельства могут застать вас врасплох, создав ощущение напрасной траты сил. Любые препятствия будут преодолены.

Стрелец

Вам захочется сделать больше, чем можете, но избегайте перегрузок и следите за здоровьем.

Козерог

Не ждите похвалы от окружающих: вряд ли кто-то заметит ваши достижения, нет смысла выкладываться в полную силу.

Водолей

Вам повезет на встречи с людьми, которые многое смогут объяснить. Но доверяйте судьбе и не проявляйте инициативы.

Рыбы

Многие из вас ощутят снижение привычного уровня активности и будут искать безопасные пути для реализации задуманного.