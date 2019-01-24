Бензин за неделю подорожал на 6 копеек

Стоимость бензина в рознице за неделю с 14 по 20 января повысилась в среднем на 6 копеек и достигла 43,77 рубля за литр, сообщает Росстат.

В частности, средние розничные цены бензина в России марки Аи-92 к 21 января повысились на 6 копеек - до 41,81 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 подорожал на 5 копеек, до 45,09 рубля за литр. Больше всего вырос в цене бензин марки Аи-98 - на 8 копеек, до 50,99 рубля за литр. Дизельное топливо за тот же период подорожало на 1 копейку, до 47,23 рубля за литр.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю наблюдался в 26 столицах регионов России. Лидирует по темпам повышения цен на топливо Ярославль. Здесь автомобильный бензин подорожал на 1,2 процента. В Кургане, Челябинске, Кемерово и Томске - бензин подорожал на 0,9 процента.

Снижение цен на бензин отмечено в восьми городах. Больше всего бензин подешевел в Чите - на 1,3 процента, в Магадане - на 0,6 процента. В Москве за указанный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2 процента, а в Санкт-Петербурге - не изменились.