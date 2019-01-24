Биатлонистка Сливко выиграла третью гонку подряд на Кубке IBU

Россиянка Виктория Сливко одержала очередную победу на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU). Она выиграла спринтерскую гонку в рамках шестого этапа в швейцарском Ленцерхайде.

Виктория показала время 23:39,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. На 3,7 секунды отстала от нее ставшая второй соотечественница Ульяна Кайшева. Замкнула же тройку с отставанием 30,4 секунды немка Янина Хеттих.

В топ-10 оказались еще две россиянки. Валерия Васнецова заняла пятое место, Елизавета Каплина - девятое.

Стоит отметить, что эта победа стала для Сливко третьей подряд. Ранее она выиграла гонку преследования и спринт на пятом этапе в немецком Арбере. Сегодня она призналась, что не была уверена в успехе.

"Трасса была очень тяжелая во время соревнований, очень твердая. Я даже не представляю как мне удалось победить, возможно, ключевое значение имела точная стрельба, - приводит слова спортсменки официальный сайт Союза биатлонистов России. - Это было прекрасно одержать третью победу и возглавить общий зачет Кубка IBU".