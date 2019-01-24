Новости

Мадуро пообещал не покидать свой пост до 2025 года 00:02
Украинский гость Давоса "отличился", набрав бесплатных шапок 00:00
Николас Мадуро закрывает все диппредставительства Венесуэлы в США 24.01.2019
Фигуристы Бойкова - Козловский: Наша "бронза" - это чудо 24.01.2019
Мадуро закрывает все посольства и консульства в США 24.01.2019
Рябков призвал стороны конфликта в Венесуэле к диалогу 24.01.2019
"Локомотив" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ 24.01.2019
"Монако" временно отстранил Анри от работы с первой командой 24.01.2019
При пожаре в Балашихе погибли два человека 24.01.2019
10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России 24.01.2019
Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России 24.01.2019
Песков назвал инициатора телефонного разговора Путина с Мадуро 24.01.2019
Нового президента Renault "назначило" правительство 24.01.2019
США официально запросили проведение СБ ООН по Венесуэле 24.01.2019
Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ 24.01.2019
В Балашихе из-за пожара в новостройке эвакуировали 30 человек 24.01.2019
В декабре цены на бензин у производителей упали на 15,4 процента 24.01.2019
Появилось видео нападения на полицейских в Нальчике 24.01.2019
Захарова прокомментировала двойные стандарты Макрона 24.01.2019
СМИ: В жилом доме в Балашихе произошел взрыв 24.01.2019
Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме 24.01.2019
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов 24.01.2019
Онлайн-оплата пошлины за покупки в интернете возможна со следующей недели 24.01.2019
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Нальчике 24.01.2019
Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково 24.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 22:00
Рубрика: Экономика

Открыть рынки еще шире

Бизнес готов рассматривать разные варианты сотрудничества
Текст: Кумар Маниш (заместитель председателя комиссии Московской ТПП по внешнеэкономическому сотрудничеству, член Координационного совета финансово-банковской ассоциации Евро-азиатского сотрудничества)
Российская газета - Столичный выпуск № 16(7774)
Деловые контакты между Индией и Россией давно и плодотворно развиваются. Об этом свидетельствует целый ряд успешных проектов.
Кумар Маниш: Наши бизнес-сообщества должны взаимодействовать более активно. Фото: Пресс-служба компании "Солтекс Групп" Кумар Маниш: Наши бизнес-сообщества должны взаимодействовать более активно. Фото: Пресс-служба компании "Солтекс Групп"
Кумар Маниш: Наши бизнес-сообщества должны взаимодействовать более активно. Фото: Пресс-служба компании "Солтекс Групп"

Активно идет трансфер высоких российских технологий, так как в вашей стране имеется мощная научная база. И это не только военные технологии, но и, например, биотехнологии - по производству различных биопрепаратов, удобрений и т.п. Индийская сторона принимает эти технологии и развивает их для своего рынка.

Продолжается сотрудничество не только на высоком государственном уровне, но и бизнес-сообществ наших стран, расширяются деловые контакты. Но та активность, которую мы имеем на сегодняшний день, уже недостаточна. Например, товарооборот между Россией и Индией на данный момент варьируется от 5 до 8 миллиардов долларов в год. А у России с Китаем - около 90 миллиардов долларов, у Индии с Евросоюзом - до 80 миллиардов. Премьер-министры наших стран в прошлом году на Петербургском экономическом форуме договорились, что в течение пяти лет мы увеличим товарооборот до 30 миллиардов долларов.

Но это непростая задача, и чтобы ее решить, наши бизнес-сообщества должны взаимодействовать очень активно: расширять спектр деловых поездок, проводить совместные семинары, отраслевые встречи, делиться деловой информацией и т.д. Этого на данный момент не хватает, особенно на уровне среднего и малого бизнеса. Индустриализация в Индии в основном нацелена на малый и средний бизнес. А потенциал у него очень большой.

Фото: Dr. Kashmir Singh
Взаимоотношения Индии и России прошли проверку веками истории

В России в связи с санкциями несколько отраслей экономики очень хорошо себя чувствуют. Например, сельское хозяйство, где наблюдается очень хороший рост, увеличивается экспорт сельскохозяйственной продукции. Российские производители должны смотреть на Индию как на огромный потребительский рынок. В нашей стране примерно 380 миллионов человек обладают высокой покупательской способностью. А это больше, чем все население США. Вот маленький пример. Российская компания производит такой нужный товар по уходу за больными, как подгузники для взрослых. В Индии этот рынок растет ежегодно на 30 процентов, объем рынка - 210 миллионов долларов. Почему же российскому производителю не войти на него со своим товаром хорошего качества и по приемлемой цене? И в России очень много подобных производителей, которые не только могут войти на наш рынок со своими продуктами, но и начать совместно производить какие-то товары - взять местное сырье и привнести свои технологии. Это касается, например, производства продуктов питания, деревообработки и множества других товаров. Я много лет живу в России и очень ценю российские продукты питания, поскольку здесь очень жестко относятся к их качеству, ваши ГОСТы и ТУ строже, чем даже в европейских странах. Есть высококачественные товары и в Индии, которые нашли бы хороший сбыт в России.

Если Россия хочет привлечь сюда индийских бизнесменов, она должна снизить  административные барьеры

К тому же за последние 15 лет здесь произошли большие положительные изменения в условиях для бизнеса. Начали очень хорошо работать фискальные органы, внедрена система электронного отчета, налоги у вас ниже, чем в Индии, и их меньше. Но все же есть проблемы, которые чувствуют индийские бизнесмены. И это не только проблема адаптации к рынку, которая решаема, если взять в штат хороших местных специалистов. Гораздо сложнее дается оформление различной разрешительной документации, очень сложен миграционный учет и т.п. Если бы Индия получила статус привилегированного партнера, это был бы большой шаг вперед. К примеру, сейчас Япония широко открыла для индийских бизнесменов свой рынок: приезжайте, работайте. Сербия для индийской ИТ-сферы открыла свой рынок полностью и за каждое созданное рабочее место даже платит 600 евро в месяц. Если Россия хочет привлечь сюда индийский бизнес, она должна снизить административные барьеры.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Стратегическое партнерство России и Индии составляет одну из опорных осей глобальной архитектуры

На Петербургском форуме премьер-министр Нарендра Моди заявил, что индийское правительство создаст специальную структуру, которая займется привлечением российских инвестиций и поиском подходящих для этого объектов. И такая структура уже создана при министерстве промышленности в формате единого окна. Я думаю, что подобную структуру нужно создать и в России. На мой взгляд, приглашение Нарендры Моди в качестве главного гостя Восточного форума свидетельствует как раз о том, что наши экономические контакты будут развиваться еще шире. Ведь дальневосточный регион очень хорошо развивается. А с логистической точки зрения порт Владивосток интересен для нас: если из Петербурга до Индии товар доходит за 40-45 дней, то из Владивостока - примерно за 25. К тому же в регионе хорошая сырьевая база, есть квалифицированная рабочая сила. Нам также интересны и многие другие российские регионы, к примеру аграрные. В России очень много свободной земли, а в Индии очень большое население, но есть регионы, где регулярно бывает засуха, и внутреннего урожая не хватает. Можно здесь договариваться с фермерами и экспортировать их продукцию к нам. Второй очень интересный рынок - лесопереработка, ведь у нас по закону лес рубить нельзя, потому что его мало. А в Крыму мы готовы выращивать и закупать пряности и т.д. Причем в связи с санкциями многие западные компании плохо чувствуют себя в России, какие-то вообще уехали. Так что для индийских бизнесменов открываются разные двери, как и для российских. И я уверен, что вместе мы многое можем сделать на благо наших народов и своего бизнеса.

Экономика Бизнес Крупные компании В мире Юго-Восточная Азия Индия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов