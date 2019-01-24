Деловые контакты между Индией и Россией давно и плодотворно развиваются. Об этом свидетельствует целый ряд успешных проектов.

Активно идет трансфер высоких российских технологий, так как в вашей стране имеется мощная научная база. И это не только военные технологии, но и, например, биотехнологии - по производству различных биопрепаратов, удобрений и т.п. Индийская сторона принимает эти технологии и развивает их для своего рынка.

Продолжается сотрудничество не только на высоком государственном уровне, но и бизнес-сообществ наших стран, расширяются деловые контакты. Но та активность, которую мы имеем на сегодняшний день, уже недостаточна. Например, товарооборот между Россией и Индией на данный момент варьируется от 5 до 8 миллиардов долларов в год. А у России с Китаем - около 90 миллиардов долларов, у Индии с Евросоюзом - до 80 миллиардов. Премьер-министры наших стран в прошлом году на Петербургском экономическом форуме договорились, что в течение пяти лет мы увеличим товарооборот до 30 миллиардов долларов.

Но это непростая задача, и чтобы ее решить, наши бизнес-сообщества должны взаимодействовать очень активно: расширять спектр деловых поездок, проводить совместные семинары, отраслевые встречи, делиться деловой информацией и т.д. Этого на данный момент не хватает, особенно на уровне среднего и малого бизнеса. Индустриализация в Индии в основном нацелена на малый и средний бизнес. А потенциал у него очень большой.

В России в связи с санкциями несколько отраслей экономики очень хорошо себя чувствуют. Например, сельское хозяйство, где наблюдается очень хороший рост, увеличивается экспорт сельскохозяйственной продукции. Российские производители должны смотреть на Индию как на огромный потребительский рынок. В нашей стране примерно 380 миллионов человек обладают высокой покупательской способностью. А это больше, чем все население США. Вот маленький пример. Российская компания производит такой нужный товар по уходу за больными, как подгузники для взрослых. В Индии этот рынок растет ежегодно на 30 процентов, объем рынка - 210 миллионов долларов. Почему же российскому производителю не войти на него со своим товаром хорошего качества и по приемлемой цене? И в России очень много подобных производителей, которые не только могут войти на наш рынок со своими продуктами, но и начать совместно производить какие-то товары - взять местное сырье и привнести свои технологии. Это касается, например, производства продуктов питания, деревообработки и множества других товаров. Я много лет живу в России и очень ценю российские продукты питания, поскольку здесь очень жестко относятся к их качеству, ваши ГОСТы и ТУ строже, чем даже в европейских странах. Есть высококачественные товары и в Индии, которые нашли бы хороший сбыт в России.

Если Россия хочет привлечь сюда индийских бизнесменов, она должна снизить административные барьеры

К тому же за последние 15 лет здесь произошли большие положительные изменения в условиях для бизнеса. Начали очень хорошо работать фискальные органы, внедрена система электронного отчета, налоги у вас ниже, чем в Индии, и их меньше. Но все же есть проблемы, которые чувствуют индийские бизнесмены. И это не только проблема адаптации к рынку, которая решаема, если взять в штат хороших местных специалистов. Гораздо сложнее дается оформление различной разрешительной документации, очень сложен миграционный учет и т.п. Если бы Индия получила статус привилегированного партнера, это был бы большой шаг вперед. К примеру, сейчас Япония широко открыла для индийских бизнесменов свой рынок: приезжайте, работайте. Сербия для индийской ИТ-сферы открыла свой рынок полностью и за каждое созданное рабочее место даже платит 600 евро в месяц. Если Россия хочет привлечь сюда индийский бизнес, она должна снизить административные барьеры.

На Петербургском форуме премьер-министр Нарендра Моди заявил, что индийское правительство создаст специальную структуру, которая займется привлечением российских инвестиций и поиском подходящих для этого объектов. И такая структура уже создана при министерстве промышленности в формате единого окна. Я думаю, что подобную структуру нужно создать и в России. На мой взгляд, приглашение Нарендры Моди в качестве главного гостя Восточного форума свидетельствует как раз о том, что наши экономические контакты будут развиваться еще шире. Ведь дальневосточный регион очень хорошо развивается. А с логистической точки зрения порт Владивосток интересен для нас: если из Петербурга до Индии товар доходит за 40-45 дней, то из Владивостока - примерно за 25. К тому же в регионе хорошая сырьевая база, есть квалифицированная рабочая сила. Нам также интересны и многие другие российские регионы, к примеру аграрные. В России очень много свободной земли, а в Индии очень большое население, но есть регионы, где регулярно бывает засуха, и внутреннего урожая не хватает. Можно здесь договариваться с фермерами и экспортировать их продукцию к нам. Второй очень интересный рынок - лесопереработка, ведь у нас по закону лес рубить нельзя, потому что его мало. А в Крыму мы готовы выращивать и закупать пряности и т.д. Причем в связи с санкциями многие западные компании плохо чувствуют себя в России, какие-то вообще уехали. Так что для индийских бизнесменов открываются разные двери, как и для российских. И я уверен, что вместе мы многое можем сделать на благо наших народов и своего бизнеса.