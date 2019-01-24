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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

24.01.2019 09:10

Бизнес призвал изменить систему страховых взносов для ИП на "упрощенке"

ТПП РФ направила в Минфин России предложения по изменению положений Налогового кодекса РФ с тем, чтобы предоставить предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, возможность при расчете страховых взносов уменьшать сумму доходов на величину понесенных расходов.

Это чрезвычайно важный момент для таких предпринимателей, поскольку речь идет о существенном уменьшении размера страховых взносов, сообщил Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Еще с 1 января 2013 года, - сообщил Сергей Катырин, - размер фиксированного страхового взноса в государственные внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, резко и существенно увеличился, что, кстати, сразу же привело к масштабному сокращению числа индивидуальных предпринимателей".

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С тех пор споры о порядке уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями не утихают. Да, для них в итоге сделали особый режим расчета на основании минимального размера оплаты труда (МРОТ). И вроде бы предприниматели уже привыкли к такому раскладу, но все равно возникают споры: то МРОТ увеличат для расчета, то какой-нибудь вычет не предоставят…

И основной нерешенный вопрос, по словам Сергея Катырина,- это как раз "уплата страховых взносов "упрощенцами", которые выбрали налоговую схему "доход минус расход". Потому что при такой схеме страховые взносы все равно рассчитываются со всей суммы доходов, то есть без учета понесенных расходов. Нужно отметить, что вариант с учетом расходов выбирают те, у кого они существенные. Это, как правило, производственные компании с низкой маржинальностью, когда выручка может иной раз даже не покрыть всех расходов на закупку сырья и материалов и выплату зарплаты сотрудникам".

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