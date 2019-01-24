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Большинство Windows-пользователей оказались в опасности

24.01.2019,  
16:28
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock

Специалисты компании Avast, специализирующейся на защите информации, опубликовали отчет о безопасности, в котором рассказали, что более 55 процентов программ, установленных на Windows-компьютерах, не обновлены до свежих версий.

Это означает, что большинство пользователей ПК и ноутбуков на базе платформы от Microsoft подвергаются опасности хакерской атаки, которая может быть реализована через уязвимости. Для устранения уязвимостей, а также реализации новых функций разработчики регулярно выпускают обновления своих программ.

Опасный вирус атаковал тех, кто ставит пиратские программы

Свои выводы эксперты из Avast сделали по результатам изучения данных, полученных с 163 миллионов компьютеров по всему миру. Самыми "необновленными" программами оказались Adobe Shockwave, VLC Player и Skype, а также среда Java Runtime Environment и 7-Zip. В последнем, как сообщалось ранее, была обнаружена ошибка, позволявшая выполнить вредоносный код на удаленном компьютере. Обновленная версия 7-Zip не содержит этой уязвимости.

В отчете Avast также сообщается, что Windows 7 остается наиболее популярной операционной системой в мире, однако доля Windows 10 продолжает расти.

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