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24.01.2019 13:16
Рубрика: В мире

Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле

Текст: Иван Карташов

На фоне разворачивающихся событий в Каракасе вице-президент Бразилии отставной генерал Амильтон Моурау заявил, что Бразилия не будет участвовать в интервенции в Венесуэлу, если американское военное вторжение в эту страну все же произойдет.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Заявление МИД России в связи с событиями в Венесуэле

"Бразилия не примет участие в интервенции, это не в традициях нашей внешней политики - вмешиваться во внутренние дела других государств", - обрисовал Моурау позицию своей страны.

Даже если лояльные Николасу Мадуро военные арестуют Хуана Гуаидо, провозгласившего себя и.о. президента Венесуэлы, Бразилия не станет применять силу. "Можно только выражать протесты. Бразилия ничего не предпримет, кроме этого", - добавил он.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о признании председателя Национальной Ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в качестве исполняющего обязанности главы государства, пообещав ему политическую и экономическую помощь, если таковая потребуется.

В мире Южная Америка Венесуэла Политический кризис в Венесуэле
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