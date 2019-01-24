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24.01.2019 16:26

Бывшего президента Перу Альберто Фухимори вернули в тюрьму

Текст: Иван Карташов

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, осужденный за коррупционные преступления и нарушения прав человека, в среду был переведен из больничной палаты в тюремную камеру. В заключении он должен провести еще 14 лет.

Фото: EPA-EFE/Ernesto Arias Фото: EPA-EFE/Ernesto Arias
Фото: EPA-EFE/Ernesto Arias

По пути из больницы экс-лидера сопровождал его младший сын Кенхи. Под полицейским эскортом Фухимори перевезли для отбывания тюремного срока в участок, где базируются силы специального назначения перуанской столицы.

Суд Перу отменил превентивный арест лидера оппозции Кейко Фухимори

Накануне врачебный консилиум постановил, что 80-летний политик может продолжить отбывать наказание в заключении, находясь при этом на амбулаторном лечении. Ему гарантируется комплексное медицинское сопровождение с регулярным посещением врачей и вызовом бригады скорой помощи в случае необходимости.

Альберто Фухимори возглавлял Перу с 1990 по 2000 год. В начале 1990-х он провел жестокую кампанию по борьбе с леворадикальными повстанческими движениями на территории страны. В этот период в Перу была создана сеть концентрационных лагерей, функционировали военные суды, по приговору которых практически без следствия казнились повстанцы и, согласно материалам следствия, сочувствующие им крестьяне.

В 2009 году специальным трибуналом Фухимори был приговорен к 25 годам тюремного заключения за организацию "эскадронов смерти", принимавших участие в массовых казнях и ответственных за убийство, по меньшей мере, 25 человек. В рамках еще нескольких судебных процессов бывший президент был также признан виновным в целом ряде коррупционных преступлений.

Экс-президента Перу Фухимори могут помиловать из-за болезни

Несмотря на все обвинения, Фухимори и его последователи до сих пор пользуются поддержкой значительной части населения страны. В 2016 году в первом туре президентских выборов в Перу дочь бывшего главы государства Кейко заняла первое место, набрав около 40 процентов голосов избирателей. Кейко проиграла во втором туре, уступив Педро Кучински лишь 12 сотых процента. Однако тогда возглавляемая ею партия "Народная сила" получила большинство в перуанском парламенте.

В декабре 2017 года президент Кучински подписал указ о гуманитарном помиловании Фухимори, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В октябре 2018 года решение о помиловании было отменено. Однако по требованию лечащего врача бывшего президента поместили в частную клинику, где вплоть до среды он проходил курс лечения от хронической аритмии.

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