В России, по информации Центробанка, действуют более 1,5 млн мошеннических сайтов в финансовой сфере. Ущерб для граждан и организаций от их действий превысил 50 млрд рублей. Госдума ставит заслон незаконной деятельности в интернете - в первом чтении принят законопроект, который позволит ЦБ оперативно добиваться блокировки сайтов финансовых пирамид и других мошеннических организаций.

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

"Инициатива подготовлена нами во исполнение поручений президента РФ", - заявил журналистам Володин. Дельцы, от которых надо защитить граждан, действуют под видом различных псевдокредитных организаций, предлагающих быстрые вклады под огромные проценты, пояснил глава нижней палаты. Они выманивают у людей деньги, а потом также стремительно исчезают.

- По сути, они ничем не отличаются от печально известных финансовых пирамид 90-х, просто их деятельность переместилась в интернет, - сравнил Вячеслав Володин. - Люди потом вынуждены судиться годами, однако вернуть средства чаще всего не представляется возможным.

В связи с этим у органов власти должен быть эффективный механизм оперативно пресекать деятельность таких интернет-ресурсов, резюмировал парламентарий. Согласно пояснительной записке, Центробанк сможет вносить сайты мошенников в специальный реестр. Затем провайдеру хостинга дадут сутки на то, чтобы уведомить владельца сайта о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы. В случае неподчинения сайт подлежит блокировке.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что предлагается ввести два механизма борьбы с такого рода сайтами. Более оперативный - внесудебная блокировка. Решение о ней будет принимать председатель Центробанка, а исполнителем станет Роскомнадзор. Таким образом, можно будет оперативно "перекрыть кислород" сайтам "черных" кредиторов. Таких нелегальных организаций в рунете около 7 тысяч. Внесудебный порядок блокировки коснется также финансовых пирамид и так называемых фишинговых сайтов или сайтов-двойников. В данных случаях мошенники копируют у порядочного банка сайт и вводят в заблуждение граждан и организации, уводя у них деньги.

Судебный порядок блокировки понадобится для хакерских сайтов, где содержатся программы, позволяющие получить доступ к платежным системам, устройствам клиентов и т.п. Более подробное разбирательство необходимо, так как потребуется предоставить доказательства. В суд также будет обращаться ЦБ.

У всех на слуху скандально известная компания "Кэшбери", построившая крупнейшую финансовую пирамиду, от которой пострадали тысячи людей, привел "РГ" пример член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев. При этом ЦБ ничего не может сделать с этой компанией, кроме как обратиться в правоохранительные органы, отметил депутат.

"Безусловно, возможность Центробанка блокировать сайты, рекламирующие финансовых мошенников и киберпреступников, должна исправить ситуацию в лучшую сторону", - уверен он. Однако важно, уверен он, не перегнуть палку и тщательно проверять каждый случай мошенничества, чтобы под горячую руку не попали добросовестные участники финансового рынка.