Новости

Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки больницы 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта 13:05
На Вологодчине выяснят причины смерти трехмесячной девочки 13:04
В Москве исчезла икона Богоматери XVI века 13:00
Bentley покажет в Женеве таинственный спорткар 13:00
Семье спасенного в Магнитогорске Вани нашли новую квартиру 12:59
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 12:58
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске 12:56
Консолидированность общества названа ключевым ресурсом развития Беларуси 12:49
Появились новые фото тяжелого беспилотника "Охотник" 12:42
Начался суд над директором цирка, где львица напала на девочку 12:36
В Минске озвучили основные задачи для новой глобальной политики 12:20
В подмосковном гипермаркете образовалась 100-метровая трещина в полу 12:11
Назван самый популярный зимний продукт в России 12:05
Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису 12:02
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 12:02
На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей 12:01
Глава полиции Чехова задержан за незарегистрированный ПМ 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 12:45
Рубрика: Власть

ЦБ сможет блокировать сайты финансовых мошенников

Текст: Татьяна Замахина
В России, по информации Центробанка, действуют более 1,5 млн мошеннических сайтов в финансовой сфере. Ущерб для граждан и организаций от их действий превысил 50 млрд рублей. Госдума ставит заслон незаконной деятельности в интернете - в первом чтении принят законопроект, который позволит ЦБ оперативно добиваться блокировки сайтов финансовых пирамид и других мошеннических организаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

"Инициатива подготовлена нами во исполнение поручений президента РФ", - заявил журналистам Володин. Дельцы, от которых надо защитить граждан, действуют под видом различных псевдокредитных организаций, предлагающих быстрые вклады под огромные проценты, пояснил глава нижней палаты. Они выманивают у людей деньги, а потом также стремительно исчезают.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Церковь предупредила об опасности заказа треб через интернет

- По сути, они ничем не отличаются от печально известных финансовых пирамид 90-х, просто их деятельность переместилась в интернет, - сравнил Вячеслав Володин. - Люди потом вынуждены судиться годами, однако вернуть средства чаще всего не представляется возможным.

В связи с этим у органов власти должен быть эффективный механизм оперативно пресекать деятельность таких интернет-ресурсов, резюмировал парламентарий. Согласно пояснительной записке, Центробанк сможет вносить сайты мошенников в специальный реестр. Затем провайдеру хостинга дадут сутки на то, чтобы уведомить владельца сайта о необходимости незамедлительного удаления интернет-страницы. В случае неподчинения сайт подлежит блокировке.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что предлагается ввести два механизма борьбы с такого рода сайтами. Более оперативный - внесудебная блокировка. Решение о ней будет принимать председатель Центробанка, а исполнителем станет Роскомнадзор. Таким образом, можно будет оперативно "перекрыть кислород" сайтам "черных" кредиторов. Таких нелегальных организаций в рунете около 7 тысяч. Внесудебный порядок блокировки коснется также финансовых пирамид и так называемых фишинговых сайтов или сайтов-двойников. В данных случаях мошенники копируют у порядочного банка сайт и вводят в заблуждение граждан и организации, уводя у них деньги.

Фото: photoxpress
Граждане смогут в удаленном режиме фиксировать интернет-оскорбления

Судебный порядок блокировки понадобится для хакерских сайтов, где содержатся программы, позволяющие получить доступ к  платежным системам, устройствам клиентов и т.п. Более подробное разбирательство необходимо, так как потребуется предоставить доказательства. В суд также будет обращаться ЦБ.

У всех на слуху скандально известная компания "Кэшбери", построившая крупнейшую финансовую пирамиду, от которой пострадали тысячи людей, привел "РГ" пример член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев. При этом ЦБ ничего не может сделать с этой компанией, кроме как обратиться в правоохранительные органы, отметил депутат.

"Безусловно, возможность Центробанка блокировать сайты, рекламирующие финансовых мошенников и киберпреступников, должна исправить ситуацию в лучшую сторону", - уверен он. Однако важно, уверен он, не перегнуть палку и тщательно проверять каждый случай мошенничества, чтобы под горячую руку не попали добросовестные участники финансового рынка.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законодательство об интернете
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами