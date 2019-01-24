Новости

На Сахалине эвакуировали людей из школ и административных зданий 03:54
Мэр Читы подал в отставку 03:52
Задержанную в США иранскую журналистку отпустили 03:52
Дом престарелых для ленивцев появился в зоопарке Великобритании 03:46
Эрдоган озвучил основные цели Турции в Сирии 03:21
Трамп пообещал найти возможность выступить с ежегодным посланием 03:01
Финляндия названа самой хорошей страной в мире 02:29
Пять человек погибли во время штурма банка в США 02:00
Трамп не исключил никаких действий США касательно Венесуэлы 01:42
Пелоси не позволит Трампу выступить с ежегодным посланием 01:40
Кроссовер Geely Emgrand X7 стал солиднее, но дороже 01:12
Короткое замыкание спровоцировало взрыв возле консульства США в Женеве 00:59
В Москве соседи вырвали пандус для ребенка-инвалида 00:57
МИД призвал находящихся в Венесуэле россиян к осторожности 00:52
Страны Латинской Америки разделились по поводу ситуации в Венесуэле 00:41
Грабитель банка захватил заложников во Флориде 00:38
Президент Боливии поддержал Николаса Мадуро 00:34
В Совфеде оценили шансы Мадуро остановить госпереворот 23.01.2019
Пушков обвинил Вашингтон в попытке смена режима в Венесуэле 23.01.2019
КЦ: Изменения в системе доменных имен не отразятся на сайтах госорганов 23.01.2019
Косачев прокомментировал позицию США в отношении Венесуэлы 23.01.2019
В Вашингтоне госслужашие провели акцию протеста против шатдауна 23.01.2019
Население России сократилось впервые за десять лет 23.01.2019
Росморрчефлот: Сгоревшие танкеры дрейфуют в российские воды 23.01.2019
США не примут участия в Минской книжной ярмарке 23.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 03:46
Рубрика: В мире

Дом престарелых для ленивцев появился в зоопарке Великобритании

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парк приключений и зоопарк в Уэльсе создали дом престарелых для пожилых ленивцев. Его первыми постояльцами стали 24-летний самец и 34-летняя самка. Навестить пожилых ленивцев могут все желающие.

Фото: iStock
Самую толстую кошку Великобритании в четвертый раз вернули в приют

По словам сотрудников зоопарка, принимая пожилых животных и обеспечивая им комфортный выход на пенсию, они помогают сохранению этого вида в других зоопарках, освобождая вольеры для молодых, размножающихся пар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Travel and Leisure.

В доме престарелых ленивцев ждут дополнительный уход и повышенное внимание. Им будут варить пищу, чтобы она стала мягче и легче переваривалась. Животным также будут давать полезные добавки, например, печень трески.

Отмечается, что в дикой природе ленивцы живут в среднем 20 лет. Но в комфортных условиях в неволе животные могут прожить свыше 50 лет.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября