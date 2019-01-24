Дом престарелых для ленивцев появился в зоопарке Великобритании

Парк приключений и зоопарк в Уэльсе создали дом престарелых для пожилых ленивцев. Его первыми постояльцами стали 24-летний самец и 34-летняя самка. Навестить пожилых ленивцев могут все желающие.

По словам сотрудников зоопарка, принимая пожилых животных и обеспечивая им комфортный выход на пенсию, они помогают сохранению этого вида в других зоопарках, освобождая вольеры для молодых, размножающихся пар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Travel and Leisure.

В доме престарелых ленивцев ждут дополнительный уход и повышенное внимание. Им будут варить пищу, чтобы она стала мягче и легче переваривалась. Животным также будут давать полезные добавки, например, печень трески.

Отмечается, что в дикой природе ленивцы живут в среднем 20 лет. Но в комфортных условиях в неволе животные могут прожить свыше 50 лет.