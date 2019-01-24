ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщил регулятор. Такое решение было принято в четверг на заседании Совета управляющих ЕЦБ. Данная базовая процентная ставка является рекордно низкой.

При этом ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4 процента. Маржинальная ставка осталась на уровне 0,25 процентов. Ранее подобные прогнозы делали эксперты. Как отмечается в сообщении, такие ставки, скорее всего, будут действовать, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Для поддержания ликвидности, ЕЦБ продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE). Эти действия будут предприниматься в течение длительного периода после начала повышения процентных ставок.