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26.01.2019 07:00

В трюме цирка

Эдгард Запашный не был в космосе, но может дать отпор тигру
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 15(7773)
В цирке всегда все по-настоящему, тут невозможны фонограммы и дублеры, а ошибки могут стоить жизни. Чтобы их избежать, цирковой механизм должен работать как отлаженные часы.

Чтобы понять, как идет отладка этого механизма, стоит заглянуть за кулисы и увидеть тот цирк, который не показывают зрителям - подойти к хищникам на расстояние вытянутой руки, подержать в руках бутафорию, еще не вышедшую из рук мастеров, посмотреть, как на репетиционном манеже работают гимнасты.

И к мастерам, и к гимнастам корреспондентов "РГ" привел Эдгард Запашный. Вместе с братом Аскольдом он уже седьмой год не только укрощает тигров, но и возглавляет Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского.

И потому наша экскурсия по цирку началась не с хищников.

Форганг

Фото: Театр Мюзикла.
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Так называется место, где мы сейчас стоим, вот кулиса, из-за которой артисты выходят на манеж. Кстати, каждый по-разному - кто-то любит перед выходом у самого занавеса стоять, джигиты на конях вон оттуда разбегаются. А теперь посмотрите наверх - видите лестницу на потолке? Она раньше опускалась по рельсам, и получался такой эффектный пьедестал, по нему артисты поднимались. Но однажды лестница во время спектакля опустилась и встала! И закрыла выход на арену! Это было худшее представление на моей памяти - кутерьма, артисты идут через другие выходы, а еще надо как-то животных выпускать... С тех пор лестница навсегда тут, украшает потолок. Починить эту древность уже невозможно.

Аллея звезд

Ее тут, в фойе, открыл прежний директор Леонид Костюк 15 лет назад. Поначалу это было кладбище - все началось с Ирины Бугримовой, потом положили звезду Карандаша, Юрия Дурова, Маргариты Назаровой, других великих ушедших. Но я решил, что среди живых тоже есть достойные люди. И вот видите - Валентин Дикуль, дай ему бог здоровья, Юрий Куклачев, Олег Попов... При жизни успели и Кобзону звезду открыть, он сделал для цирка больше, чем все чиновники вместе взятые.

Конюшня

В конюшне сейчас много гостей - вот, например, верблюды, артисты той самой "Песчаной сказки". Тут как тут и мой каурый Тарзан - конь спокойный, добрый, но уж так любит поесть! По-моему, ему пора в солярий, нет? Пару лет назад мы поставили этот прибор в конюшню, чтоб лошадки получали свою дозу витамина D. И перед работой им тут хорошо разогреться и после манежа остыть.

Тигр Дитер - наш главный драчун. Но и очень хороший работник

Столовая

Цены видите? Суп-пюре - 40 рублей, рыба в кляре - 60, салат - 20... Наша столовая не для прибыли, а для нас самих. В цирке артисты проводят большую часть времени, часто с детьми и женами, у них нет возможности приехать на обед домой, а тут все уже приготовлено. И приготовлено очень вкусно, кстати (после экскурсии мы с фотографом пообедали в цирковой столовой и согласились с директором. - А.В.). Раньше здесь была какая-то коммерческая кафешка, где наливали водку и коньяк.

Цех кондиционирования

Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
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Вам не страшно? А я б тут фильмы ужасов снимал, в этих трубах заблудишься и не выберешься. Их не меняли с 71-го года, как цирк открыли, а если вспомнить, что он строился с начала 60-х, то это все оборудование из 50-х, таких технологий уже нет давно. Но менять его пока нет возможности, так что мы каждое представление молимся, чтоб не отказала вентиляция в самый неподходящий момент. Летом это однажды произошло, и зрителям через полчаса уже нечем было дышать.

Репетиционный манеж

О, вовремя пришли, акробаты на подкидных досках новый номер репетируют, будут сейчас девочку Вику ловить, стоя на ходулях. Номер еще в работе, ребята до автоматизма еще не все довели. Дело очень тонкое: нужно и прыгнуть на доску с нужной силой, и ловящему встать в нужном месте, акробат может долететь, может не долететь, может перекрутить сальто, может, наоборот, не докрутить. Так, два прыжка с лонжей Вика уже сделала, теперь ждем, что скажет руководитель номера Сергей Трушин, заслуженный артист России - снимать ей лонжу или нет. А ловить Вику сейчас будет ее муж Стас, и если он не поймает, то останется сегодня без обеда. Все, идем без лонжи. Ап!.. Чуть "болтануло", но в целом ничего.

Трюм

В трюме у нас стоят манежи - их в нужный момент меняют местами. Видите: обычный вниз пошел, а наверх - песчаный, Аладдин в нашей восточной сказке должен по песку ходить. До нас такой технологии, кстати, ни у кого не было, никто не знал, как поднять манеж, да еще закрепить его наверху, чтоб не качался, ведь иначе на него ни один зверь, ни один гимнаст не выйдет. И поставили систему, разработанную для ракетного комплекса "Тополь". Секретную, между прочим! В наш трюм могли спускаться только люди с допуском!

Ходуля Артема Грицаенко

У одного из наших лучших гимнастов тут небольшая мастерская, свою ходулю Артем не доверяет цирковым умельцам, чинит и совершенствует ее сам. Он должен чувствовать ее как часть себя, срастись с этой ходулей, его жизнь от нее зависит! Вот, видите, сюда Артем вставляет обе ноги, его привязывают, потом на подкидной доске подкидывают на очень большую высоту, он делает четверное сальто и приземляется точно на маленький пятачок. Тут каждый болтик проверишь по сто раз!

Манежи в цирке меняет механизм, созданный для ракетного комплекса "Тополь"

Бутафорский цех

Лампа Аладдина - красивая, да? В "Песчаной сказке" их две. Для нашего нового шоу, придуманного главрежем цирка Евгением Шевцовым, тут сделали много восточной красоты - это вот будущий сундук, полный золота, украшенный камнями. Вот ворота шахского дворца. А вот, знакомьтесь, Габриэла, руководитель наших замечательных мастериц!

Кабинет директора

Фото: Наталья Саванкова
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Тут призы, полученные нашими артистами за много лет. Вот кубок от принцессы Стефании, президента Европейской цирковой ассоциации. Призы Международного циркового фестиваля в Латине - там наградили тех самых акробатов с подкидными досками, которых вы видели, и главного режиссера Евгения Шевцова. Вот памятник моей страсти - шляпа Майкла Джексона, я купил ее на аукционе. И главное - вымпел Большого Московского цирка, который космонавт Олег Новицкий брал на МКС. Я не был в космосе, а наш вымпел - был.

Вольеры с хищниками

Ну, куда крадешься, коза драная, думаешь, мы тебя не видим? Это Анита, одна из моих любимых тигриц, очень хорошая работница. А вот Дитер, главный гад: все время организует драки, все время хочет кого-то убить, самые большие проблемы нам с братом создает. Но тоже отличный работник, много трюков делает. Осторожно, он сзади, лапу тянет! Они же охотники, ищут любую возможность зацепить и к себе утащить. Хищники очень циничны, сразу видят слабого, и если ты не можешь дать ему отпор, ты должен умереть. Выживает сильнейший. Закон джунглей.

ЦОД

Ни один цирк в мире не имеет собственного Центра обработки данных, но мы с братом Аскольдом, очень продвинутым в высоких технологиях, решили, что нам нужна своя серверная. Это мозги цирка, тут лежат наши архивы, отсюда можно управлять всеми нашими сетями и технологическими процессами, даже этой доисторической вентиляцией.

Кстати

Большой Московский государственный цирк был открыт в 1971 году, и с тех пор это крупнейший цирк в Европе, зрительный зал БМГЦ вмещает 3400 человек.

К моменту открытия цирк был одним из самых технически оснащенных в мире. Он был оборудован четырьмя киноустановками, ксеноновыми прожекторами, в спинках кресел были вмонтированы динамики. В цирке и сейчас действует система сменных манежей, всего их пять: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. На смену каждого уходит не более пяти минут. Места в зале расположены амфитеатром, что делает манеж отлично обозреваемым с любой точки.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В БМГЦ работают более 500 человек: режиссеры, балетмейстеры, музыканты, артисты, художники, специалисты информационных технологий. В разное время на арену тут выходили Наталья Дурова, Олег Попов, Вальтер Запашный, Игорь Кио, Михаил Румянцев (Карандаш), Маргарита Назарова и другие. С 1971 года в Большом Московском государственном цирке было поставлено более ста программ.

Артисты БМГЦ часто гастролируют по России и зарубежью. В 2014 году цирк приезжал в Пекин, в 2015-м - в Чжухай с номером "Эквилибристы на першах" под руководством Вадима Шагунина, который занял второе место на II Международном фестивале циркового искусства. В 2016 году БМГЦ представил шоу "Цирк с другой планеты" в Дубае. В 2018-м в свет вышли шоу "ЭпиЦЕНТРМира" и "Песчаная сказка". Ежегодно с 2013-го в цирке проходит Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол".

С 2012 года директором Большого московского цирка является народный артист РФ Эдгард Запашный, художественным руководителем - Аскольд Запашный.

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