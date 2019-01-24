24 января в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему: "Взрывы, наводнения, ураганы: как населению компенсировать свои потери". В пресс-конференции приняли участие: Андрей Знаменский - директор департамента Всероссийского Совета Страховщиков (ВСС), Вера Балакирева - заместитель директора Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ, Николай Галушин, президент Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).

Вера Балакирева: "Компенсировать гражданам потери, связанные с чрезвычайными ситуациями в связи с повреждением и гибелью жилых помещений, предполагается в рамках реализации закона, который внес изменения в ряд законодательных актов, в том числе в закон "О чрезвычайных ситуациях" в РФ.

Закон наделил субъекты РФ правами разрабатывать программы организации возмещения причиненного всем гражданам ущерба в жилых помещениях, расположенных на территории субъекта РФ, с использованием добровольного страхования жилых помещений и может варьироваться в размере от 300 до 500 тысяч рублей. На сайте Минфина вывешена методика, которой могут руководствоваться субъекты для разработки и реализации таких программ.

В качестве нормативного документа к новому закону важен расчет максимального ущерба, подлежащего возмещению гражданам. Он, будет определяться из общей стоимости утраченного и поврежденного жилого помещения и, соответственно, среднерыночной цены одного квадратного метра идентичной общей площади в субъекте РФ".

"Именно переход на возмещение ущерба, исходя из его максимального размера, - по мнению представителя Минфина, - и дает стимул гражданам заключать договор страхования. В качестве одного из источников возмещения максимального ущерба привлекаются средства страховщиков, то есть, основной смысл программы, которая разрабатывается субъектом - это определение долей участия возмещаемого ущерба между бюджетом субъекта, бюджетом РФ и страховщиками".

"При возмещении максимального размера ущерба важным звеном является определение размера ущерба, подлежащего возмещению и той помощи, которая будет оказываться за счет средств бюджетной системы. Подготовлена соответствующая методика, которая позволит в едином порядке определять размер ущерба по повреждениям жилых помещений, исходя из конструктивного веса каждого элемента жилого помещения в общем объем, и в том объеме обязательств, которые распределены между субъектами и страховщиками".

"Определены подходы к проведению экспертизы: это будет отдельная экспертиза, связанная с осмотром поврежденного жилого помещения и принятия решения о том, насколько оно пригодно для проживания, либо оно утрачено. Поскольку необходимо оперативно принимать решение, то сроки во всех данных документах сопряжены с необходимостью оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что экспертизу жилья, будет проводить соответствующая комиссия, куда будут входить специалисты, которые могут оценить стоимость утраченного жилья. В нее обязательно будут входить представители страховых организаций".

"В настоящее время все проекты нормативно-правовых актов, относящиеся к новому закону, находятся в стадии межведомственного согласования, вывешены для общественного обсуждения, отправлены в субъекты РФ. Сейчас собирается информация, для того чтобы в последствии учесть по возможности все замечания и предложения".

Андрей Знаменский: "Задача Союза страховщиков в рамках этого закона составляет три направления. Первое, это методологическая работа. ВСС активно работает над подготовкой документов. Есть достаточно серьезный для нас документ, который мы планируем утвердить в формате внутреннего стандарта, это правила страхования. Они будут едиными для всех региональных программ. Это позволит избежать жалоб и претензий со стороны страхователей. Перед Союзом страховщиков сейчас стоит задача минимизировать количество отказов, просто свести их к нулю. У нас, в принципе, отказов от выплат при наступлении страховых случаев, не должно быть вообще. Мы очень надеемся, что сделаем правила, которые будут действительно прозрачны и понятны, которые будут поддержаны и на уровне региональных властей, и на уровне страховщиков, понятны, в первую очередь, клиенту. Второе направление, это техническое обеспечение реализации этого закона в части информационной системы. Сейчас уже есть проект постановления правительства, разработанный Минфином, по информационному взаимодействию в рамках этой системы. И ВСС сейчас разрабатывает эту систему, опираясь на данное постановление правительства. И третье направление, это информационное. ВСС очень надеется на информационную поддержку региональных властей".

Как будет выглядеть новая региональная программа страхования

Человек получает квитанцию на оплату коммунальных услуг, где отдельной строкой, после "итого", прописано о том, что он теперь может за какую-то вменяемую сумму застраховать свое жилье по региональной программе. Увидев информацию, он сможет сразу для себя определить, на какую сумму предполагается застраховать его жилье, сколько здесь заплатит страховая компания, сколько, в случае чего, будет доплачивать субъект. То есть, он видит в данной ситуации, что это не просто коммерческий проект, здесь есть доля участия его региональных властей, которые тоже гарантируют ему компенсацию ущерба. Плюс к этому у него теперь в случае уничтожения жилья появляется дополнительная возможность не просто получить деньги, но и получить жилье в натуре. То есть, обратиться непосредственно к органам власти по этой программе, и они будут обязаны предоставить ему аналогичное жилье. Это все дополнительные плюсы для него. Дальше он просто определяет для себя, будет он это страховать или нет. Платить он будет ежемесячно. Мы предполагаем, что средняя стоимость такого ежемесячного платежа будет составлять порядка 150 рублей. Это не только риски чрезвычайных ситуаций, о которых мы говорили неоднократно, это включая самые распространенные бытовые риски. Это наверное, дешевле, чем любое страхование сегодня, которое он может купить, и при этом, соответственно, есть дополнительные гарантии".

Николай Галушин: "Для того, чтобы обеспечить доступ населения к услуге была разработана концепция, которая добавляет в систему страхования еще перестрахование рисков в РНПК. РНПК по риску по гибели несет на себе 95 процентов, по риску частичного повреждения - 60 процентов ответственности по договору, чтобы не создавать условия, при которых коммерческий страховщик, частная страховая компания не работала бы с гражданами, которые живут на проблемных территориях, подверженных, например, риску землетрясения. То есть, тем самым решается вопрос доступа таких граждан или к страхованию своего жилого фонда с перераспределением ответственности от страховой компании в РНПК. Учитывая то, что вся страна будет жить в рамках региональных страховых программ, то и все риски и в Москве, и в Магадане, и в Краснодарском крае будут передаваться при перестраховании в Российскую Национальную Перестраховочную Компанию. Для РНПК общая картина получается более сбалансированной. И более убыточные регионы фактически будут уравновешены теми регионами, в которых вероятность наступления события меньше.