Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко в воскресенье проведет поединок в рамках турнира организации Bellator в Лос-Анджелесе. В соперниках у него будет американец Райан Бейдер.

Накануне Емельяненко провел открытую тренировку, после которой ответил на вопросы журналистов. Среди прочего россиянин заявил, что задумывается об уходе из спорта в ближайшее время.

- Да, такая возможность действительно есть, - сообщил Федор. - Рассматриваю этот вариант не из-за того, что не хочу биться. Просто возраст дает знать о себе. Все-таки мне уже 42. Плюс травмы. Но сейчас я думаю только о следующем поединке. Райан - один из лучших бойцов мира на данный момент. Победить его будет очень сложно.

В свою очередь Бейдер назвал Емельяненко легендой, но выразил уверенность в своей победе.

- Уважаю Федора. Это великий боец, - отметил американец. - Но все же он бывший чемпион. Так что я не сомневаюсь в успехе. Все зависит только от меня.