Фигуристы Бойкова - Козловский: Наша "бронза" - это чудо

Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами на своем дебютном взрослом чемпионате Европы, который проходит в Минске.

В произвольной программе партнер допустил ошибку в параллельном прыжковом каскаде, однако ученикам Тамары Москвиной все равно удалось обыграть итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе, претендовавших на пьедестал. Об этом ребята узнали в микст-зоне во время общения с журналистами.

Дмитрий, как можете объяснить свою ошибку? Переволновались?

Дмитрий Козловский: Дело даже не в волнении. Иногда спортсмен допускает такие ошибки, которые никак не может объяснить. Скажу за себя: в прыжках на соревнованиях я ошибался не более двух раз за всю карьеру. Сегодня произошла глупейшая случайность. Хотя говорят, что случайностей не бывает. Может, сказался стресс, может, не хватило времени накопить эмоции после декабрьского чемпионата России, одного из серьезнейших стартов в сезоне, где был мощный эмоциональный всплеск.

Как вообще реагируете, когда элемент срывает кто-то один из вас?

Александра Бойкова: Спокойно. Мы стараемся друг друга поддержать. Сложности бывают у каждого. Неудачу стоит забыть, пережить, и работать дальше.

Дмитрий Козловский: Нужно понимать, что мы все не роботы. Людям свойственно ошибаться. На наши ошибки влияет колоссальное количество факторов - внутренних, внешних.

В этот момент свой прокат завершили итальянцы. Бойкова и Козловский увидели, что в борьбе за место на пьедестале соперники проиграли им всего 14 сотых балла (205,14 против 205,28). Реакция Дмитрия была очень эмоциональной.

Дмитрий Козловский: Это чудо, 14 сотых. Чтобы вы понимали, в нашем виде спорта - это взмах руки. Вы не представляете, сначала мне показалось, что это мы уступили 14 сотых. Я бы себе этого не простил. Могу сказать так: судьба меня сегодня простила. Дала шикарный урок, испугала, жутко напрягла, но в итоге пожалела. Свершилось чудо.

Александра Бойкова: А я считаю, что мы заслужили эту медаль.

Дмитрий Козловский: Я так говорю, потому что это наш дебютный чемпионат Европы, мы катаемся с теми, кто стоит в топ-6 рейтинга Международного союза конькобежцев (ИСУ). Конечно, мы могли рассчитывать, что попадем в призы. Но с безукоризненным прокатом. А я совершил грубую ошибку. И, честно говоря, сходу выигрывать у опытных спортсменов на дебютном чемпионате Европы немного неприлично. Круто, но неприлично.