Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске определились первые победители. "Золото" в парном катании завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Наши фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли защитить прошлогодний титул.

Российская пара проиграла французам как по итогам короткой программы, так и произвольной, где спортсмены также допустили ошибки. За прокат, который решал судьбу медали, российские фигуристы набрали 144,92 балла, а в сумме за два выступления получили 218,82 балла.

Морган - Сипре получили от судей 149,11 и 225,66 балла соответственно.

Если второе место лидеров нашей сборной было скорее разочарованием, то "бронза" Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, для которых это дебютный ЧЕ, - приятным сюрпризом.

Ученики Тамары Москвиной смогли отодвинуть с пьедестала более опытных итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе, занимавших третью позицию после короткой программы. Несмотря на ошибку в произвольной программе, Бойкова и Козловский накатали на лучший результат сезона (132,70 балла) и заработали 205,28 балла в сумме за два проката.

Третья российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые заменили на чемпионате Европы травмировавшихся Наталью Забияко и Александра Энберта, в произвольной программе набрали 120,03 балла и заняли итоговое пятое место (185,92).

Кстати

В прошлом году на чемпионате Европы, проходившем в Москве, российские пары заняли весь пьедестал. Победу одержали Тарасова - Морозов, вторыми стали Ксения Столбова и Федор Климов (пара сейчас распалась, - прим. "РГ"), "бронза" досталась Забияко - Энберту.