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24.01.2019 19:20
Рубрика: Экономика

"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2"

Текст: Евгений Гайва

ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании. В целом инвестпрограмма "Газпрома" составляет 1,325 триллиона рублей.

В частности, на строительство линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири" планируется потратить 117,1 миллиарда рублей, а на компрессорные станции - 30,4 миллиарда рублей.

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На проект "Турецкий поток" в инвестпрограмме заложено 26 миллиардов рублей.

Кроме того, на постройку, проектирование и эксплуатацию газопровода на в Сербии планируется выделить 58,7 миллиарда рублей.

"Северный поток-2" - это строящийся газопровод из России в Германию, который пройдет по дну Балтийского моря. Через газопровод планируется прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, который строится по дну Черного моря. Мощность газопровода составит более 30 миллиардов кубометров газа в год. По одной нитке газопровода газ предполагается поставлять в Турцию. По второй- в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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