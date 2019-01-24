"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2"

ПАО "Газпром" в 2019 году направит на реализацию проекта "Северный поток-2" 53,17 миллиарда рублей, следует из материалов компании. В целом инвестпрограмма "Газпрома" составляет 1,325 триллиона рублей.

В частности, на строительство линейной части магистрального газопровода "Сила Сибири" планируется потратить 117,1 миллиарда рублей, а на компрессорные станции - 30,4 миллиарда рублей.

На проект "Турецкий поток" в инвестпрограмме заложено 26 миллиардов рублей.

Кроме того, на постройку, проектирование и эксплуатацию газопровода на в Сербии планируется выделить 58,7 миллиарда рублей.

"Северный поток-2" - это строящийся газопровод из России в Германию, который пройдет по дну Балтийского моря. Через газопровод планируется прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, который строится по дну Черного моря. Мощность газопровода составит более 30 миллиардов кубометров газа в год. По одной нитке газопровода газ предполагается поставлять в Турцию. По второй- в страны Южной и Юго-Восточной Европы.