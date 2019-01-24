Генпрокуратура получила рычаги по борьбе с зарубежными счетами чиновников

Госдума окончательно приняла закон, который не позволит чиновникам скрывать деньги за рубежом.

Напомним, что запрет иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами касается широкого круга лиц, включая высокопоставленных чиновников, а также депутатов и сенаторов. Запрет затрагивает супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

Однако проверить, выполняется ли предписание, довольно сложно. Теперь Генпрокуратура получит необходимые рычаги.

Данный законопроект позволит усилить эффективность контроля над соблюдением законодательства гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что нижняя палата парламента последовательно реализует инициативы президента по совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Как отметил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в результате существенно повысится эффективность всего антикоррупционного законодательства. Нововведение, по его словам, позволит минимизировать возможности чиновников всех уровней скрывать доходы за пределами РФ.

Законопроект, по словам главы комитета, прошел все необходимые экспертизы.

Сейчас контроль над соблюдением указанного требования возлагается на соответствующие органы на уровне муниципалитетов, регионов и федерального центра, объяснял ранее депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. Они могут обращаться с запросами в иностранные банки, но на деле "ответы, как правило, не получаются", признал представитель президента.

Законопроектом предлагается централизовать все зарубежные запросы под эгидой Генеральной прокуратуры РФ, пояснил Минх. Надзорный орган в таком случае сможет получить от иностранных регуляторов сведения о зарубежных счетах и операциях чиновников за рубежом. К тому же у прокуроров будут необходимые полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок "подозрительных" счетов. А если речь идет о банковской тайне, то контролеры смогут добиться раскрытия информации через Банк России.

По ныне действующему законодательству, Центробанк не может выдавать информацию, содержащую банковскую тайну, третьим лицам. Согласно внесенным поправкам, он будет вправе поделиться ею с надзорным органом в антикоррупционных целях.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования. Такая задержка связана с необходимостью подготовить межведомственные документы, говорится в пояснительной записке.