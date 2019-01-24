Генпрокуратура получила рычаги по борьбе с зарубежными счетами чиновников

Новости

Путин проведет совещание с Памфиловой 13:26
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 13:26
"Локомотив-Кубань" досрочно вышел в 1/4 финала Еврокубка 13:24
Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного "Охотника" 13:24
В Копейске проверят обстоятельства смерти 9-летней пациентки 13:22
Бразилия не поддержит военную интервенцию в Венесуэле 13:16
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729 13:16
Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото 13:13
Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта 13:05
На Вологодчине выяснят причины смерти трехмесячной девочки 13:04
В Москве исчезла икона Богоматери XVI века 13:00
Bentley покажет в Женеве таинственный спорткар 13:00
Семье спасенного в Магнитогорске Вани нашли новую квартиру 12:59
Суд ужесточил приговор бывшему замминистра культуры Пирумову 12:58
Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске 12:56
Консолидированность общества названа ключевым ресурсом развития Беларуси 12:49
Появились новые фото тяжелого беспилотника "Охотник" 12:42
Начался суд над директором цирка, где львица напала на девочку 12:36
В Минске озвучили основные задачи для новой глобальной политики 12:20
В подмосковном гипермаркете образовалась 100-метровая трещина в полу 12:11
Назван самый популярный зимний продукт в России 12:05
Определились финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису 12:02
Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser 12:02
На Кубани коллекторы вымогали у должников машины и лошадей 12:01
Глава полиции Чехова задержан за незарегистрированный ПМ 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24.01.2019 12:07
Рубрика: Власть

Генпрокуратура получила рычаги по борьбе с зарубежными счетами чиновников

Текст: Татьяна Замахина
Госдума окончательно приняла закон, который не позволит чиновникам скрывать деньги за рубежом.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Напомним, что запрет иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами касается широкого круга лиц, включая высокопоставленных чиновников, а также депутатов и сенаторов. Запрет затрагивает супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

Комитет Госдумы поддержал законопроект о подарках чиновникам

Однако проверить, выполняется ли предписание, довольно сложно. Теперь Генпрокуратура получит необходимые рычаги.

Данный законопроект позволит усилить эффективность контроля над соблюдением законодательства гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что нижняя палата парламента последовательно реализует инициативы президента по совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Как отметил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в результате существенно повысится эффективность всего антикоррупционного законодательства. Нововведение, по его словам, позволит минимизировать возможности чиновников всех уровней скрывать доходы за пределами РФ.

Законопроект, по словам главы комитета, прошел все необходимые экспертизы.

Сейчас контроль над соблюдением указанного требования возлагается на соответствующие органы на уровне муниципалитетов, регионов и федерального центра, объяснял ранее депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. Они могут обращаться с запросами в иностранные банки, но на деле "ответы, как правило, не получаются", признал представитель президента.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Герман Греф увидел в цифровизации средство борьбы с коррупцией

Законопроектом предлагается централизовать все зарубежные запросы под эгидой Генеральной прокуратуры РФ, пояснил Минх. Надзорный орган в таком случае сможет получить от иностранных регуляторов сведения о зарубежных счетах и операциях чиновников за рубежом. К тому же у прокуроров будут необходимые полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок "подозрительных" счетов. А если речь идет о банковской тайне, то контролеры смогут добиться раскрытия информации через Банк России.

По ныне действующему законодательству, Центробанк не может выдавать информацию, содержащую банковскую тайну, третьим лицам. Согласно внесенным поправкам, он будет вправе поделиться ею с надзорным органом в антикоррупционных целях.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования. Такая задержка связана с необходимостью подготовить межведомственные документы, говорится в пояснительной записке.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Более 1 млрд рублей выделят на расселение дома в Магнитогорске
Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года
Володин: Google нарушает Конституцию РФ, не показывая на картах Крым российским
У россиян оказалось рекордное количество свободных денег
Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами