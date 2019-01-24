Генсек ООН призвал к диалогу в Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противоборствующие стороны в Венесуэле сесть за стол переговоров и не накалять обстановку стране.

В противном случае страну ждет катастрофа, полагает глава Организации, передает издание The Daily Star.

"Мы рассчитываем на то, что диалог возможен, и что мы избежим эскалации, которая ведет к конфликту, который будет катастрофой для народа Венесуэлы и региона", - резюмировал Гутерриш. Генсек ООН в настоящее время находится на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.