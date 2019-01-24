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Рубрика: Спорт

"Синий" на полгода

Игуаин проведет остаток сезона в "Челси"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин перешел на правах аренды в "Челси". Игрок проведет за "синих" ближайшие полгода, а затем вернется в "Ювентус", с которым он связан контрактом до лета 2021 года.

Инициатором приглашения Игуаина стал главный тренер "Челси" Маурицио Сарри. Итальянец хорошо знаком с возможностями Гонсало по совместной работе в "Наполи" 2015 году. Тот сезон стал лучшим в карьере форварда: в 41 матче во всех турнирах он отличился 37 раз.

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- Сарри - тот тренер, который вывел меня на пик формы. Он знал, как нужно работать со мной и добиваться результата, - отметил Игуаин в интервью пресс-службе "Челси". - Надеюсь, Сарри поможет мне вернуться на прежний уровень. Постараюсь не огорчить его и болельщиков.

Первую часть сезона Гонсало провел на правах аренды в "Милане". Неплохо стартовав, затем аргентинец резко сдал. И в последнее время все чаще оставался на скамейке запасных.

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