Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин перешел на правах аренды в "Челси". Игрок проведет за "синих" ближайшие полгода, а затем вернется в "Ювентус", с которым он связан контрактом до лета 2021 года.

Инициатором приглашения Игуаина стал главный тренер "Челси" Маурицио Сарри. Итальянец хорошо знаком с возможностями Гонсало по совместной работе в "Наполи" 2015 году. Тот сезон стал лучшим в карьере форварда: в 41 матче во всех турнирах он отличился 37 раз.

- Сарри - тот тренер, который вывел меня на пик формы. Он знал, как нужно работать со мной и добиваться результата, - отметил Игуаин в интервью пресс-службе "Челси". - Надеюсь, Сарри поможет мне вернуться на прежний уровень. Постараюсь не огорчить его и болельщиков.

Первую часть сезона Гонсало провел на правах аренды в "Милане". Неплохо стартовав, затем аргентинец резко сдал. И в последнее время все чаще оставался на скамейке запасных.