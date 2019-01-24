Группа "Ундервуд" даст концерт в Татьянин день

"Ундервуд". Концерт в честь Татьянина дня и презентация новых песен, клуб "16 тонн", 25 января

Одна из самых эпикурейских, позитивных, а в то же время романтичных и ироничных отечественных рок-групп споет в Москве в Татьянин день, считающийся главным праздником студентов (напомним, что именно 25 января в Москве был создан первый университет, ныне называющийся МГУ имени М. В. Ломоносова - как раз в честь его основателя). Да и сам "Ундервуд" появился на свет в вузе - в Крымском мединституте, где учились Владимир Кучеренко и Максим Ткаченко. Поэтому веселиться и праздновать по-студенчески, с лихим задором и светлой верой во все хорошее, что еще случится в жизни, эти парни умеют! Наверное, и образование сказалось: в песнях "Ундервуда" есть и целительный, терапевтический эффект - добавляющий оптимизма, надежды и душевного тепла. Прозвучат в Татьянин день и "Гагарин, я вас любила!", и "Платье в горошек", и "Ангелы и аэропланы". Все ждут, что будут исполнены и "Самая красивая девушка в мире" (большинство зрительниц в зале наверняка полагает, что эта песня написана именно о них, и вполне справедливо!), "Крым", "Йога и алкоголь" и "Это Судьба".

Наверняка, споет "Ундервуд" и новые песни, которые пока не выходили на альбомах: "Ракеты на Марс", "Лыжи мечты", "Собаки на заднем дворе", и самую свежую премьеру - очередной бойкий и задорный, слегка саркастичный рок-н-ролл "Эпоха". Тем более, что сейчас музыканты как раз записывают новый альбом, о котором, возможно, расскажут в паузах между песнями уже поподробнее. Например, о том, почему задействовали в студии медную группу, добавившую "Ундервуду" еще больше драйва и энергии. Тем более, что они - не только отличные музыканты, но и остроумные рассказчики, превращающие каждый концерт в добрую встречу друзей. И День студентов для этого очень подходит!

Ну а вскоре после концерта в Москве музыканты отправятся в Крым - на два концерта в Симферополь и Севастополь. Да и выхода нового альбома уже очень ждем!

Schiller (Германия), клуб Red, 26 января

Шиллер - так себя называет немецкий электронный музыкант Кристофер фон Дайлен. В честь знаменитого поэта именуется и его сопровождающая группа. Играют они транс, эмбиент, электронную психоделику, а под их треки можно танцевать, мечтать или погружаться в могущественные звуки, будто бы пришедшие к нам из глубин Вселенной. Есть в них что-то от погружения в мир фэнтези и поистине сталкерского поиска все новых электронных тембров.

При этом Кристофер-Шиллер использует на сцене до восьми различных клавиатур, а новый альбом Morgenstund записывал на студии Farm, где трудились над релизами легенды прогрессивного рока 70-80-х Genesis. Именно с этим диском артист и колесит ныне в туре Live In Europe. Наверняка Schiller сыграет в Москве и свои любимые фрагменты из "Лебединого озера" Петра Чайковского, которые он записывал на одном из ранних студийных альбомов.