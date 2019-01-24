В пятницу вечером два российских клуба проведут очередные матчи в баскетбольной Евролиге. "Химки" принимают на своем паркете "Баварию", а ЦСКА едет в гости к "Барселоне".

На групповом этапе наши команды решают разные задачи. Армейцы, по традиции, входят в когорту фаворитов, и их место как минимум в плей-офф, куда отбирается восемь лучших коллективов, сомнению не подвергается. Правда, в последнее время красно-синяя машина слишком уж часто стала давать сбои. И даже третье место, на котором находится сейчас ЦСКА, еще надо отстоять. На пятки наступают "Анадолу Эфес" и "Олимпиакос", а падать ниже четвертой строчки москвичам совсем нельзя. Напомним, что именно квартет сильнейших получит преимущество своей площадки на стадии плей-офф. Так что выезд к "Барселоне", которая сейчас на шестом месте и набрала ход, для ЦСКА со стратегической точки зрения очень важен.

У "Химок" все еще веселее. На днях руководство подмосковного клуба приняло волевое решение и попрощалось с Георгиосом Барцокасом. На место главного тренера вернулся Римас Куртинайтис. Человек, с именем которого во многом и связаны главные успехи химчан. Именно под руководством литовского специалиста "желто-синие" выиграли два Кубка Европы и Единую лигу. Пять лет, с 2011 по 2016-й Куртинайтис возглавлял "Химки", так что теперь, по сути, Римас возвращается домой. В чем он и сам признался, отвечая на вопросы клубной пресс-службы.

- Нечасто встречаются случаи, когда тренер уезжает из команды и потом приезжает снова, - сказал Куртинайтис. - Такое чувство, словно я вернулся домой, ведь именно с "Химками" я добился очень неплохих результатов. Рад, что мне доверили руководство командой. Думаю, мы продолжим успешно выступать, как пару лет назад.

Наследство Куртинайтису досталось солидное, но не беспроблемное. В Евролиге "Химки" идут 13-ми, что при 16 участниках едва ли впечатляет. При этом до восьмого места, то есть зоны плей-офф, команде не хватает всего двух побед - сейчас в активе "желто-синих" семь выигрышей при 12 поражениях. Новый главный тренер считает, что "потенциал у команды есть, потому что игроки - молодые и физически сильные парни". Впрочем, пока химчанам приходится обходиться без двух своих лидеров. Алексей Швед из-за перелома мизинца пропустил уже очень много, однако его возвращение на паркет - дело ближайшего будущего. Компанию в лазарете ему составляет Энтони Гилл. Без сомнения, как только эта парочка снова будет в строю, шансы "Химок" добиться нужного результата существенно повысятся.

Римас Куртинайтис пять лет проработал в "Химках" и выиграл с ними три трофея. Теперь он, по сути, вернулся домой

Премьера Куртинайтиса состоится в Мытищах, где "Химки" примут мюнхенскую "Баварию". Для тех, кто не слишком пристально следит за Евролигой, соперник российского клуба может показаться проходным. На самом деле это не так. Немецкий клуб в этом сезоне показывает очень качественный баскетбол. Команда хорошо укомплектована, и ее текущее восьмое место совершенно не удивляет. В силе "Баварии" недавно убедился и ЦСКА, одолевший мюнхенцев на своей площадке не без труда - 77:70. Единственный серьезный минус "Баварии" - команда Деяна Радоньича очень плохо играет на выезде. Из девяти гостевых встреч немцы смогли выиграть только две. Химчане, в свою очередь, сильны прежде всего дома - из пяти последних матчей на своем паркете они праздновали победы в четырех. Этот факт делает "желто-синих" фаворитами, пусть и с оговорками. Осталось только дождаться, подтвердит ли такие расклады игра. И понаблюдать, что успеет изменить в "Химках" за несколько дней Римас Куртинайтис.

Тем временем три российских участника Еврокубка провели свои очередные матчи накануне. "Локомотив-Кубань" выиграл в третий раз подряд, дома краснодарцы одолели немецкий "Ратиофарм Ульм" - 88:76. Здесь солировал американский форвард Доррел Райт, принесший кубанцам 20 очков. "Локо" идет вторым в группе F, уступая только французскому "Виллербану".

Казанский УНИКС продуктивно съездил в Хорватию, где набросал целую авоську мячей аутсайдеру группы Н "Цедевите" - 100:83. Ровно 20 очков принес российскому клубу защитник Евгений Колесников, еще 18 баллов добавил канадский форвард Мелвин Эджим. А вот питерский "Зенит", выступающий в той же группе, резко понизил свои шансы выйти в следующий раунд. "Сине-бело-голубые" уступили в гостях "Андорре", в составе которой есть всего один человек, имеющий паспорт этого карликового государства - 74:86. "Андорра" продолжает крушить всех соперников и лидирует с четырьмя победами из четырех. УНИКС второй с одним поражением, у "Зенита" лишь один выигрыш при трех неудачах.

Тем временем

Единая лига объявила составы команд на Матч звезд, который пройдет 17 февраля в Москве. Его определяли по итогам голосования болельщиков, а также журналистов из 19 изданий, включая "Российскую газету". Пока названы по 10 человек в каждой команде - по пять защитников и игроков передней линии. Еще по два игрока определит сама Лига в ближайшее время. На сегодня составы выглядят так:

"Звезды России": Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба - "Локомотив-Кубань"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Алексей Швед ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор").

"Звезды Мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рэйнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба - "Химки").