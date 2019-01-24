Хрипите больше пяти дней - бегом к врачу

Стою в очереди в кассу супермаркета. Слышу, как кассирша, напрягая охрипший голос, разговаривает с покупателями. При этом она с надрывом кашляет.

Чем раньше обратишься к врачу, тем больше шансов сохранить и голос, и здоровье. Фото: lightfieldstudios / istock

Стоящая впереди меня старушка укоризненно замечает: "Когда вы простыли или гриппуете, прикрывайте рот при разговоре, а тем более при кашле!" А та, оправдываясь, отвечает: "Да я не простужена! Просто уже месяц, как голос пропал!"

Во мне тут же просыпается доктор. И, расплатившись, я потихоньку спрашиваю: "А вы у врача были?" - "Да где там! - отвечает кассир. - С работы уйти невозможно. У нас людей не хватает".

Нарушения голоса чаще всего встречаются у заядлых курильщиков, педагогов, артистов и тех, кто работает с химией

Я молча отдаю ей свою визитку и рекомендую добраться до меня в любой день. Тем более что наша больница в двух кварталах от супермаркета.

Татьяна (так зовут кассира) позвонила и пришла дня через три. Глядя ей в горло, гортань и на цвет лица, спрашиваю: "Курите?" Она кивает утвердительно. Слизистая глотки сухая, раздраженная. А в гортани утолщенные голосовые складки. На левой - новообразование. По виду - папиллома. Из-за этого голосовые складки (их еще называют "связки") при разговоре плохо смыкаются и голос хрипит.

Я вынужден был объяснить ей, что гортань - сложный и нежный инструмент голоса, а курение - один из негативных факторов, влияющих на голосообразование. Сказал, что нужно немедленно бросить курить, пройти обследование и удалить папиллому гортани. А в дальнейшем необходимо беречь голос и как можно меньше говорить примерно два месяца.

Татьяна была обескуражена. Говорила, что боится операции, что не может бросить работу, которая связана с голосовой нагрузкой, что курить она уже пару раз бросала, но потом опять закурила. Мне пришлось ей сказать, что жить с папилломой гортани опасно, что она может переродиться и стать злокачественной опухолью. Татьяна расплакалась. Сказала, что у нее семилетняя дочь, которую она очень любит и умирать совсем не хочет. Так, слово за слово... Она взяла список обследований, необходимых для операции, и ушла.

Забегая вперед, скажу: новая знакомая стала моей пациент-кой, благополучно прооперировалась, сменила работу и воспитывает дочь.

Зачем все это рассказываю? Это типичный случай для моей клиники, в которой мы каждый год оперируем десятки больных с нарушением голоса. Среди них преобладают люди курящие, работающие с голосовыми нагрузками, ,химическими веществами. А значит, это педагоги, артисты, сотрудники лакокрасочных производств. И для всех них есть простой совет: при нарушениях голоса, длящихся более 4- 5 дней, обращайтесь к врачу. Ведь ранняя диагностика и адекватное лечение (консервативное или хирургическое) помогут вам сохранить здоровье, свою специальность, а иногда и жизнь!