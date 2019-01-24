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24.01.2019 18:58
Рубрика: Власть

Признаться по-хорошему

Явку с повинной предлагается оформлять в присутствии адвоката
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Новый законопроект предлагает ввести строгие правила для явки с повинной: принять ее можно только в присутствии адвоката либо под видеозапись.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект соответствующих поправок в УПК внесла в Госдуму группа депутатов. Предполагается, что новации защитят граждан от давления, так как нередко явки с повинной являются липовыми, а на самом деле на гражданина хорошо нажали оперативники.

По словам авторов инициативы, на практике часто бывает, что правоохранители даже сами составляют протокол явки, пишут все, что хотят услышать от человека, ему остается только поставить подпись.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По сути, если перефразировать аргументы пояснительной записки, возможность получения заявления о явке с повинной без участия защитника часто является соблазном для правоохранителей: за человека никто не вступится, даже если он невиновен.

Советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн согласен с тем, что изменения давно назрели.

"Зачастую оформление явки с повинной сопровождается обманом со стороны сотрудников правоохранительных органов, - говорит Евгений Рубинштейн. - В свою очередь в суде оспорить добровольность явки с повинной и оказания незаконного воздействия крайне затруднительно. Именно поэтому практика оказания незаконного воздействия перед дачей явки с повинной получило широкое распространение".

Предлагаемые нормы призваны, с одной стороны, защитить задержанных по подозрению в каком-то преступлении: бессмысленно будет давить, требуя подписаться под явкой, так как без адвоката ее оспорит суд. А адвокат не позволит правоохранителям вести себя неправильно. Если же человек искренне хочет признаться, квалифицированный защитник поможет все грамотно оформить.

Если у человека, который пришел повиниться, нет своего адвоката, то защитника предоставит государство

"Лицо, намеревавшееся обратиться с явкой с повинной, будет обеспечено процессуальной гарантией в виде участия защитника в соответствующей процедуре, - говорит Евгений Рубинштейн. - Гражданин получит возможность проконсультироваться с адвокатом, выяснить все интересующие его вопросы, осознать последствия такого обращения, перепроверить информацию, которую ему сообщили третьи лица, и т.д. В свою очередь участие защитника снизит количество случаев оказания незаконного воздействия на такое лицо. Появится возможность оперативного реагирования на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов (проведение освидетельствования, обращение с заявлением о преступлении и т.д.)".

Фото: victorass88/ istock
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При этом он не согласен с предложением разрешить в виде исключения, когда нет адвоката, использовать видеозапись для явки с повинной. По его мнению, "это исключение может стать правилом и перечеркнуть все благие начинания законодателя". Проще говоря, правоохранители не будут вызывать адвоката, а проведут предварительную работу с человеком, потом же в нужный момент включат видеозапись. Защиту может гарантировать не техника, а человек, в данном случае - адвокат.

Когда у гражданина, желающего в чем-то признаться, нет своего адвоката, это не проблема: защитник будет предоставлен государством. Поэтому нововведения не усложнят саму процедуру явки с повинной для тех, кто пришел повиниться.

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