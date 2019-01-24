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Рубрика: В мире

Вместе пойдем дальше

Индию связывают с Россией долгие годы дружбы и взаимопонимания
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Спецвыпуск № 16(7774)
В октябре прошлого года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Дели.
Владимир Путин и Нарендра Моди выразили удовлетворение итогами российско-индийских переговоров. Фото: Пресс-служба посольства Индии Владимир Путин и Нарендра Моди выразили удовлетворение итогами российско-индийских переговоров. Фото: Пресс-служба посольства Индии
Владимир Путин и Нарендра Моди выразили удовлетворение итогами российско-индийских переговоров. Фото: Пресс-служба посольства Индии

В ходе российско-индийских переговоров рассмотрены ключевые аспекты дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, подписан ряд двусторонних документов.

Владимир Путин и Нарендра Моди приняли участие в работе Российско-индийского делового форума, а также встретились с воспитанниками образовательного центра "Сириус" и одаренными детьми Индии.

Во всем нашем мире, в морях и в космосе, наши взаимоотношения будут в дальнейшем укрепляться, развиваться

В завершение визита состоялась встреча главы Российского государства с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

По итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым президент России встречался в восьмой раз, было принято совместное заявление "Россия - Индия: надежное партнерство в меняющемся мире", а также подписан целый ряд документов, включая контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".

"Индия уделяет особое внимание нашим связям с Россией, - заявил по итогам переговоров Нарендра Моди. - В этом быстро меняющемся мире наши отношения имеют еще большее значение. Ваш визит помог нам наметить стратегическое направление нашего сотрудничества. И сегодня те важные решения, которые были приняты, также вдохнут новое дыхание в наши отношения в долгосрочной перспективе. Кроме того, эти решения укрепят столпы наших отношений в рамках сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, мирного использования ядерной энергии, а также в области солнечной энергетики, сотрудничества в области технологий, экономического сотрудничества. И во всем нашем мире, в морях и в космосе, наши взаимоотношения будут в дальнейшем укрепляться, развиваться".

вставка

"В свое время мы поставили задачу увеличить товарооборот к 2025 году до 30 миллиардов долларов, а объем взаимных инвестиций - до 15 миллиардов долларов, - отметил в своем выступлении Владимир Путин. - В этом контексте с удовлетворением отметили, что в прошлом году взаимная торговля выросла на 21 процент, превысив 9 миллиардов, а за семь месяцев текущего года ее объем прибавил еще 20 процентов. Если такими темпами будем двигаться, то мы не только выполним, но и раньше времени достигнем намеченных рубежей и пойдем дальше".

7 января с.г. президент Российской Федерации провел телефонный разговор с Нарендрой Моди, поздравил его с Новым годом и пригласил принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Приглашение было с благодарностью принято.

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