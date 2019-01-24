Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя V Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Приглашение глубоко символичное, ведь ВЭФ играет особую роль в российско-индийских отношениях. На форуме в сентябре 2017-го состоялся первый бизнес-диалог "Россия - Индия", а Владимир Путин дал старт работе предприятия "KГК ДВ". Эту алмазогранильную фабрику во Владивостоке создала индийская корпорация KGK - ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

Инвестиции в проект оцениваются в 2,8 миллиарда рублей. Производственная мощность уже достигла 36 тысяч карат алмазного сырья в год.

- Наш проект, который мы реализуем в свободном порту Владивосток, создает серьезные предпосылки к формированию здесь инфраструктуры мирового уровня для привлечения других инвесторов в алмазную промышленность, - считает управляющий директор KGK Сандип Котхари. - Он даст возможность сделать следующий шаг в развитии бизнеса в России, где у нас уже работают заводы в Москве и Якутске.

На приморской фабрике используют уникальные технологии, здесь установлено самое современное оборудование, которое только есть в отрасли: водный лазер, система Galaxy Ultra, сканирующая камень и просчитывающая более 50 вариантов будущего бриллианта.

Для подготовки кадров компания "КГК ДВ" совместно с Агентством по развитию человеческого капитала организовала краткосрочное обучение по новой для Приморья специальности "огранщик алмазов в бриллианты". В августе 2018-го к занятиям приступили первые 25 курсантов, затем учебу начали еще две группы. Выпускники получили работу в "КГК ДВ". К 2020 году компания планирует довести число рабочих мест до 500.

На ВЭФ-2018 побывала представительная индийская делегация. В ходе рабочей встречи вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр промышленности и торговли Республики Индия Суреш Прабху договорились активизировать российско-индийское экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке. Стороны отметили взаимный интерес к проектам в лесной промышленности, золотодобыче, поставках питьевой воды. И в качестве еще одного успешного примера назвали опыт индийской компании Tata Power. Она создала на Камчатке дочернее предприятие Far Eastern Natural Resources и выиграла аукцион на право пользования недрами Крутогоровского месторождения каменного угля. В его разработку инвестор намерен вложить 600 миллионов долларов. Компания планирует стать резидентом ТОР "Камчатка", границы которой специально расширили для реализации индийского проекта.

Компании Северо-Западного федерального округа также реализуют несколько проектов с индийскими партнерами. Так, в декабре 2018 года компания "Максима Телеком", развивающая сети Wi-Fi в общественном транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, в партнерстве с индийским оператором Wi-Fi TechnoSatComm (TSC) развернула на 57 станциях метро Дели собственную платформу авторизации и монетизации Wi-Fi.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр промышленности и торговли Индии Суреш Прабху договорились активизировать сотрудничество на Дальнем Востоке

Уже более 20 лет сотрудничает с Индией Северодвинск Архангельской области - с того момента, когда в 1997 году на предприятие "Звездочка" пришла первая подлодка "Синдувир". Центр судоремонта в Северодвинске регулярно ремонтирует индийские подлодки, однако эта деятельность "не подлежит освещению в СМИ".

В январе 2018 года в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате прошел бизнес-семинар Make in India (Делай в Индии). Мероприятие было организовано по инициативе Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге и собрало на своей площадке около 70 представителей петербургской промышленности и бизнеса.

Давнюю историю имеет и сотрудничество Свердловской области с Индией: первые официальные контакты были установлены еще в 1955 году в ходе визита премьер-министра Индии Джавахарлала Неру вместе с дочерью Индирой Ганди в Свердловск. Активные двусторонние связи начали развиваться с 1992 года, когда прошла первая в Свердловской области выставка индийских товаров. На следующий год состоялась презентация предприятий области в Дели.

В 2016 году Республика Индия выступила страной-партнером международной промышленной выставке "ИННОПРОМ", которая традиционно проходит в Екатеринбурге. По ее итогам было подписано соглашение между региональными правительствами Свердловской области и штата Махараштра о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Сегодня в индийские штаты со Среднего Урала поставляют стройматериалы, машиностроительную продукцию, оборудование, листовой прокат и ферросплавы. За последнее полугодие вырос экспорт лазеров, спецоптики и измерительных приборов, медицинского оборудования. Из Индии на Урал везут черные металлы, машиностроительную продукцию, некоторые продукты и текстиль.

По последним данным Уральского таможенного управления, торговый оборот в 2018 году составил 228 миллионов долларов, по этому показателю Индия вышла на седьмое место в списке стран - внешнеторговых партнеров Свердловской области.

Недавно предприятие из города Алапаевска Свердловской области, специализирующееся на малоэтажном деревянном домостроении из собственных материалов, заключило экспортный контракт с индийской фирмой из штата Махараштра. Речь идет о поставке 1,5 тысячи кубометров бруса, из которых можно построить 45 домов площадью по 200 квадратных метров.

- Партнерство с Индией для нас обоюдовыгодное, потому что сейчас правительство этой страны включило зеленый свет экологическому строительству. Вероятно, первый дом в Индии начнем монтировать уже в феврале, - рассказал руководитель уральского предприятия Максим Луговцев.

- В Индии с 1999 года действует запрет на вырубку деревьев, своего материала у нас нет, поэтому деревянные дома для нас - это сегмент luxury, - отметил директор компании The Maharaja Log Homes ltd Прабхат Ранджан Дубей. - Уральское дерево подходит нам не только по техническим характеристикам, но и по экологическим. Мы планируем наращивать объемы и настроены на долгосрочное сотрудничество.