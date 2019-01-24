ЮНЕСКО: Издевательствам в школах подвергается каждый третий ученик

Каждый третий школьник испытывает психологическое и физическое насилие хотя бы один раз в месяц. Такие цифры содержатся в докладе, подготовленном ЮНЕСКО на основе данных из 144 стран мира.

Больше всего правозащитников беспокоит сексуальное насилие в учебных заведениях. Особенно часто подобное правонарушение регистрируется в странах Африки к югу от Сахары. Жертвами сверстников становятся в первую очередь мальчики.

В последнее время распространен кибербуллинг - издевательства через социальные сети и с помощью интернета в целом. Такой вид травли затрагивает каждого десятого школьника. Телесные наказания по-прежнему разрешены в 68 странах и часто применяются в учебных заведениях. А вот психологические издевательства чаще регистрируются в Европе и Северной Америке.