Из Беларуси в Европу можно улететь за 10 евро

До конца текущего четверга, 24 января, авиаторы Беларуси предлагают еще четыре воздушных трассы, на которые предусмотрены компанией льготные экспериментальные тарифы. Информация об этом размещена на сайте "Белавиа". Список направлений на этот раз пополнили авиарейсы в Амстердам и Краснодар, Стокгольм и Тель-Авив. Стоимость билетов составит в одну сторону 10 евро плюс таксы и сборы, а в оба конца - 20 евро.

Правда, судя по информации воздушных перевозчиков, период путешествия ограничен сроками с 25 января по 24 февраля. Акция компании действует при покупке билетов как из белорусской столицы, так и в обратном направлении, но изменения времени и даты вылета запрещены.

Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

И еще несколько важных дополнений для путешественников. Количество билетов по акции ограничено, а приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе, при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в рамках действующего 30-дневного безвизового режима белорусская компания ввела с 2 ноября 2018 года экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%.

Следует напомнить, что "Белавиа" является крупнейшим авиаперевозчиком республики, выполняя регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии.