Из Беларуси в Европу можно улететь за 10 евро

Правда, судя по информации воздушных перевозчиков, период путешествия ограничен сроками с 25 января по 24 февраля. Акция компании действует при покупке билетов как из белорусской столицы, так и в обратном направлении, но изменения времени и даты вылета запрещены.
Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.
И еще несколько важных дополнений для путешественников. Количество билетов по акции ограничено, а приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе, при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается.
Как уже сообщал "СОЮЗ", в рамках действующего 30-дневного безвизового режима белорусская компания ввела с 2 ноября 2018 года экспериментальные тарифы по большинству направлений регулярной сети маршрутов авиакомпании до конца зимнего расписания. Стоимость авиабилетов по некоторым направлениям снижена до 75%.
Следует напомнить, что "Белавиа" является крупнейшим авиаперевозчиком республики, выполняя регулярные рейсы в 51 аэропорт 28 стран Европы и Азии.