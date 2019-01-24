Первое, что приходит в голову, когда читаешь о происходящем в Венесуэле - исторические параллели. Сорок пять лет назад в Чили, возглавляемой социалистом Сальвадором Альенде, произошел вооруженный захват власти. Ему предшествовала серия забастовок под антиправительственными лозунгами - оппозиция была недовольна переводом экономики на плановые рельсы. Итогом того, инспирированного Вашингтоном противостояния стал штурм президентского дворца путчистами во главе с Пиночетом, гибель Альенде и долгие годы террора в отношении сторонников левых партий. Происходящее сегодня в Венесуэле - модернизированная калька с чилийских событий сорокапятилетней давности, но с теми же кукловодами и под теми же лозунгами. Только вместо бравого чилийского генерала на авансцене не менее бравый ультрарадикальный 35-летний политик Хуан Гуайдо, получивший образование в Вашингтонском университете. Он - представитель партии "Народная воля", чей лидер официально живет в изгнании на территории Соединенных Штатов.

Переворот в Венесуэле готовился давно и тщательно: на это указывает срежиссированность действий всех участников. Его закулисные сценаристы лишь ждали подходящего момента. Он наступил, когда их политическая креатура - Гуайдо, согласно своей очереди (спикеры Национальной ассамблеи Венесуэлы меняются раз в год. - Ред.), занял руководящее кресло в парламенте. А уже через две недели после этого он объявил себя президентом.

Переворот в Венесуэле готовился давно и тщательно: на это указывает срежиссированность действий всех участников

Парадоксально, но самовыдвижение Гуайдо совпало по времени с громким заявлением, сделанным спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелосси. В нем она отказалась допустить главу Белого дома в законодательное собрание, чтобы тот мог обратиться с посланием к нации. После этого шага, по аналогии с событиями в Каракасе, заседающим в нижней палате конгресса демократам следовало объявить новым президентом США Хиллари Клинтон.

А еще лучше - подождать, когда г-жа Клинтон сама объявит себя новым национальным лидером, чтобы дружно похлопать этому решению. Тем более, убедительный повод для такого самовыдвижения существует и никем не оспаривается: на выборах главы государства в 2016 году американцев, голосовавших за Клинтон, было почти на три миллиона больше, чем сторонников Трампа. Однако, конгрессменам вряд ли придет в голову столь радикальный сценарий смены власти просто потому, что они сознают его антиконституционность.

Сколько искреннего возмущения мы наблюдали со стороны американского истеблишмента, которое было вызвано лишь подозрением в наличии иностранного вмешательства в президентские выборы. Но то, что в США считается серьезным преступлением, вашингтонские политики объявили в Венесуэле законной практикой для демократической смены власти. Госпереворот в Каракасе начался практически сразу после того, как вице-президент США Майкл Пенс назвал лидера Венесуэлы "диктатором, не имеющим права руководить страной", и призвал местную оппозицию "высказаться во весь голос".

Это вопиющее подстрекательство к протестам в Венесуэле, которое любой европейский лидер со всей определенностью счел преступлением, если бы речь шла о странах Старого Света, было на ура подхвачено коллективным Западом. "Как говорится, это все, что вы хотели знать о классическом вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и о том мировом порядке, основанном на праве и правилах", - прокомментировал венесуэльский путч председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он назвал западную реакцию на попытку переворота в Венесуэле "противоправной и аморальной", выразив убеждение, что "мы имеем дело с отработанной моделью".

В том же ключе высказался российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что "на примере событий в Венесуэле видно, как Запад относится к международному праву, суверенитету стран, в ручном режиме меняя в них власть".

Риторика европейской дипломатии, торопливо признавшей самоназначенца Гуайдо законным лидером Венесуэлы, поражает цинизмом и уже набившими оскомину "двойными стандартами". Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 23 января объявила, что венесуэльский народ требует демократии и возможности свободно принимать решения о собственной судьбе. Об уважении к демонстрациям и свободе выражения своего мнения в Венесуэле западные политики в последние дни рассуждали так много и с таким скорбным видом, что из их пафосных высказываний можно составить небольшую брошюру.

Риторика европейской дипломатии, торопливо признавшей самоназначенца Гуайдо законным лидером Венесуэлы, поражает цинизмом

Но публично переживая о погибших в ходе уличных столкновений в Каракасе то ли 13, то ли 16 венесуэльцах, европропагандисты отказались увидеть "бревно в собственном глазу". А стоило бы им напомнить, что во время протестов "желтых жилетов" во Франции число погибших от рук французской полиции достигло 10 человек, а счет раненым идет на сотни. И это не говоря уже о тысячах задержанных на митингах оппозиционерах. Но никто при этом внутри единой Европы не назвал президента Эмманюэля Макрона диктатором и не обвинил его в неуважении к демократическим нормам. Потому что одно дело права и правила в собственном европейском доме и совсем другое - в далекой Венесуэле, где можно безопасно рассуждать о "воле народа" и конституционном процессе, в рамках которого якобы осуществляется госпереворот.

И уж совсем комедийно выглядят переживания о судьбе Венесуэлы в исполнении президента Украины Петра Порошенко. Тот, разумеется, поддержал самозванца из Национального собрания, что неудивительно: ведь и сам Порошенко пришел к власти тоже в результате госпереворота по "венесуэльскому сценарию", с участием многочисленных внешних игроков. Только в случае с Украиной эту "массовку" составили послушные американской воле европейские лидеры, а в случае Венесуэлы за грядущие американские "плюшки" эту роль с энтузиазмом исполнил ряд латиноамериканских политиков, не задумываясь над тем, что они могут оказаться следующими, не угодными Вашингтону кандидатами на выбывание.

"Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой" - так, по словам пресс-секретаря президента Турции, отреагировал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на попытку госпереворота в Венесуэле. "Китай поддерживает правительство Венесуэлы в их усилиях по сохранению стабильности, суверенитета и независимости, мы выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы", - сообщил представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Продолжит поддерживать Венесуэлу и Россия. В интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал Каракас стратегическим партнером Москвы, на страже суверенитета которого наша страна будет стоять. "Дружескую нам Венесуэлу мы поддерживали и будем поддерживать", - пояснил Рябков.

Facebook сыграл под дудку Вашингтона

В четверг Faceboок и Instagram лишили фирменной "синей галочки" верификации профиль Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Теперь эта галочка перекочевала на аккаунт председателя парламента, которого, с точки зрения этих американских соцсетей, следует считать новым главой государства. "Это, конечно, вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно", - прокомментировал ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем

В интервью "России 24" посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фария Тортоса подтвердил, что в качестве Верховного главнокомандующего Николас Мадуро принял решение о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. "Но мы будем действовать осторожно, подождем 72 часа. Главное сейчас - не дать американцам повода для военного вторжения", - сообщил венесуэльский дипломат.

Кто такой Хуан Гуайдо

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо родился в семье учительницы и пилота коммерческих авиалиний. Ему 35 лет. В католическом университете Каракаса получил диплом инженера, а затем продолжил учебу в Университете Джорджа Вашингтона (США).

Со студенческой скамьи находился в оппозиции к руководству Венесуэлы, но по большому счету был на вторых, а то и третьих ролях. В 2015 году его избрали в парламент, где он активно критиковал действующего главу государства. В 2018 году был избран по квоте партии "Народная воля" председателем Национальной ассамблеи. А уже через две недели объявил себя новым президентом Венесуэлы.

Точка зрения

Андрей Пятаков, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН:

- Все прогнозы по поводу того, что режим Мадуро "падет через пять дней", обновляются каждые пять дней. Ситуация в Венесуэле предельно обострилась, и она сопровождается большой неопределенностью. В конечном счете все сейчас зависит от позиции армии, которая будет играть ключевую роль в исходе конфликта. Недаром, обращаясь к нации, Мадуро призвал военных к лояльности. Сам факт такого обращения подтверждает, что опасения руководства Венесуэлы на этот счет все же существуют.

Правда, пока явных признаков раскола в армейских верхах нет. Но недавняя попытка мятежа (21 января венесуэльские СМИ сообщили о том, что группа бойцов Национальной гвардии, расквартированная на западе Каракаса, подняла бунт против приказов верховного командования, по этому делу было задержано 40 человек. - Прим. "РГ") говорит о том, что в офицерском составе среднего звена вооруженных сил есть нелояльно настроенные к Мадуро лица.

При этом в целом ни один из государственных институтов не выразил явной поддержки Гуайдо. За него выступает прежде всего крупный бизнес, ориентированный на США. Еще один не очень хороший для Мадуро признак - меняющиеся настроения в народных кварталах. Раньше они были настроены "прочавистски", но сейчас там зреет недовольство властью из-за тяжелой экономической ситуации. Сопряжение этого недовольства с активностью оппозиции может сыграть против Мадуро. А политическая игра, как известно, ведется в столице. Что решит Каракас, то решит и остальная Венесуэла. При этом нельзя исключать, что действующему президенту удастся продержаться до конца срока своих полномочий, которые истекают в 2025 году.

Что же касается регионального и международного давления на Каракас, то здесь в принципе нет ничего нового. Еще в 2017 году группа государств Латинской Америки, а вместе с ними США и Канада выступили единым антивенесуэльским фронтом, а Организация американских государств (ОАГ), традиционно занимающая проамериканскую позицию, предложила применить в отношении Каракаса "Межамериканскую демократическую хартию". Она предусматривает возможность наведения соседями "демократического порядка" в той стране региона, которая, по их мнению, этот порядок нарушает.

Однако есть большие сомнения в том, что США поддержат военную интервенцию. И уж точно Вашингтон не собирается участвовать в ней напрямую, а если и будет действовать, то через своих ближайших союзников. В качестве возможных участников вторжения называют Колумбию и Бразилию. Но я считаю этот сценарий маловероятным.

США все же не заинтересованы в том, чтобы создавать взрывоопасную ситуацию у себя под боком. Это может обернуться против них самих, особенно если дестабилизация перекинется на соседние с Венесуэлой государства, на Центральную Америку, а оттуда - на Мексику. Думаю, что Трамп продолжит оказывать политическое и санкционное давление на Мадуро - в духе той вербальной войны, которую он вел с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Но не надо забывать, что если вначале от Белого дома исходили угрозы, то потом лидеры двух стран встретились и сели за стол переговоров.

Многое также будет зависеть от позиции России и Китая, если венесуэльский кризис будет вынесен на обсуждение ООН.

Подготовила Екатерина Забродина.