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24.01.2019 21:02
Рубрика: Общество

Следы преследований

Каноническая православная церковь терпит огромные притеснения на Украине
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(7774)
Ущемление религиозных прав и свобод на Украине становится "первой темой" в СМИ. Допросы священников, обыски у наместников великих православных монастырей, описи имущества, приостановка решений о владении законной Церкви знаменитыми лаврами - новости приходят одна другой драматичнее.
Фото: РИА Новости
На Украине принят закон о "церковном рейдерстве"

У канонической Украинской православной церкви есть все возможности выиграть дело против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), в случае если обратится туда, уверен заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Потому что действия украинской власти нарушают не только собственное законодательство, но и являются "абсолютно недемократическими, нарушающими религиозную свободу". Последние решения власти - новый закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Церковь ее храмов, и скандальный закон о переименовании Украинской православной церкви - только усиливают "беспрецедентное нарушение" религиозных свобод.

Правозащитники говорят о беспрецедентном нарушении религиозных свобод на Украине

Для давно присутствующей на многих международных площадках Русской церкви, по мнению Вахтанга Кипшидзе, никогда не приходилось сталкиваться с подобным уровнем презрения базовой религиозной свободы. Информация о том, что на Украине подвергаются травле как священники канонической Украинской православной церкви, так и простые верующие, будет донесена до всех международных организаций, сказал вчера не пресс-конференции директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Он отметил новую тенденцию - начало преследования журналистов, которые выступают против раскола. А "травля священников", по его мнению, может повлечь их массовый отъезд из страны.

Тема положения православия на Украине станет центральной в ходе предстоящих встреч с руководством православных церквей мира, которые приедут на празднование десятилетия избрания Патриарха Кирилла Предстоятелем Русской церкви, - сообщил журналистам заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов. При этом он отметил, что ни одна из Поместных церквей не собирается посылать 3 февраля своих представителей на интронизацию главы новой церковной структуры на Украине Епифания.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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