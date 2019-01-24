Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Карлос Гон, находящийся под стражей в японской тюрьме, подал в отставку с поста главы Renault. Об этом в интервью агентству Bloomberg рассказал министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

Ожидается, что совет директоров утвердит преемника Карлоса Гона на посту руководителя автопроизводителя Renault в течение сегодняшнего дня. Многие прочат эту должность Жан-Доминику Сенару, который пока стоит во главе Michelin.

Японские прокуроры обвиняют французского топ-менеджера и бывшего шефа альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов. Мужчина был арестован в ноябре прошлого года. Адвокаты Гона неоднократно просили отпустить своего подзащитного под залог, однако суд не удовлетворил ходатайство защиты. И это даже несмотря на заверения Гона, который пообещал не покидать территорию японских островов и согласился на ношение специального GPS-браслета.