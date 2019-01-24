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24.01.2019 10:14
Рубрика: Власть

Косачев: События в Венесуэле имеют полноценные признаки госпереворота

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
События в Венесуэле со всей очевидностью имеют полноценные признаки госпереворота. Можно предъявлять претензии к обеим сторонам противостояния, однако "самообъявление" президентом невозможно считать конституционным актом в любой стране. Наш собственный опыт в похожей ситуации в 1993 году показывает, что противостояние ветвей власти ни к чему хорошему не приводит, и для Венесуэлы единственным выходом должны быть переговоры сторон.

Это в нормальной ситуации, однако венесуэльская, конечно же, далека от нормальной, поскольку там огромное - если не решающее - влияние оказывает внешний фактор. И вот оценка роли этого внешнего фактора - то есть реакции Запада - показывает, что мы имеем дело с отработанной моделью.

Фото: Miraflores Presidential Palace via AP
Мадуро остался у власти в Венесуэле, несмотря на попытку госпереворота

Происходящее на этом направлении в равной степени противоправно и аморально. Так, вице-президент США Майк Пенс в видеообращении, опубликованном в соцсетях за день (!) до протестов венесуэльской оппозиции, призвал народ этой страны "высказаться во весь голос, чтобы ваше мнение было услышано", назвав действующего президента суверенной страны диктатором, "не имеющим законных прав на власть". А сразу после того, как глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя "временно исполняющим обязанности президента страны", его в этом качестве тут же признал президент США Дональд Трамп, заявив о том, что "народ Венесуэлы смело выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и законности".

(в скобках обращу внимание на одну деталь: спикер парламента в Венесуэле с 2015 года ротируется на ежегодной основе, дата ротации - 5 января. Так вот: Гуаидо, нынешний самопровозглашенный "президент", он же свежеиспеченный спикер, представляет самую проамериканскую партию в Венесуэле "Народная воля", по некоторым данным, напрямую или косвенно финансируемую США. Дождались удобного "кандидата"?).

Именно западные политики в эти дни выступают главными самоназначенными рупорами воли "народа Венесуэлы". Так, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 23 января заявила, что венесуэльский народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе". А председатель Европейского совета Дональд Туск утверждает, что, в отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, в том числе Хуан Гуаидо, "получили демократический мандат от венесуэльского народа".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как обычно, вместо призыва к переговорам и к прекращению противостояния - подстрекательство к протестам, затем - немедленное признание политически более угодных сил в качестве в качестве законной власти, и все это под демагогию про "волю народа" и даже про "конституционный процесс", в рамках которого все якобы и происходит.

Как говорится, это все, что вы хотели знать о классическом вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и о том "мировом порядке, основанном на праве и правилах", который сегодня отстаивает Запад: мы в мире власть, и мы будем решать, чего хочет народ и какую власть в любой стране считать легитимной.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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