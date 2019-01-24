Куда отправятся отдыхать москвичи в 2019 году

Новости

Посол: Совместные предприятия РФ в Венесуэле работают в штатном режиме 20:50
В Китае начали штрафовать уткнувшихся в телефон пешеходов 20:36
Онлайн-оплата пошлины за покупки в интернете возможна со следующей недели 20:30
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Нальчике 20:29
Столичное метро дойдет до аэропорта Внуково 20:22
США расширили санкционные списки в отношении Ирана 20:05
В Прикамье подал в отставку чиновник, заподозренный в незаконной охоте 20:00
Небензя призвал не выносить ситуацию в Венесуэле на обсуждение СБ ООН 19:52
В Нальчике неизвестные напали на полицейского 19:46
Адвокат: Суд вынес вердикт по делу Януковича под давлением власти 19:44
Министр обороны Венесуэлы заявил, что не допустит гражданской войны 19:37
Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы 19:31
Третьяковская галерея продлила часы работы выставки Куинджи 19:24
"Газпром" направит в 2019 году 53 млрд рублей на "Северный поток-2" 19:20
Чешка Давидова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону 19:06
В Японии сделают ставку на летающие автомобили 18:59
На Кубани в СИЗО попытались передать наркотики в кетчупе 18:53
Поиски пропавшего самолета с игроком "Кардиффа" Салой прекращены 18:49
Под Москвой мужчина погиб из-за поломки отопления 18:45
В Сочи пройдет День молодежного предпринимательства 18:40
На Кубани мать тайно похоронила ребенка и 6 лет получала пособие 18:38
Фото: Редкое природное явление в Карелии - замерзшие волны 18:38
В Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ по Керченскому проливу 18:35
"Треснувший" гипермаркет в Подмосковье закрыли 18:35
В КБР полицейского заподозрили во взятке в 210 тысяч рублей 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
24.01.2019 20:07
Рубрика: Экономика

Куда отправятся отдыхать москвичи в 2019 году

Текст: Ольга Игнатова

Туроператоры избавляются от невыгодных программ и направлений. Об этом, как пишет газета "Вечерняя Москва", рассказал член Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, туроператоры переводят нерентабельные направления на регулярные рейсы. И это, по мнению Мохова, делает туристический продукт более защищенным: если есть выписанные билеты, то туристов обязаны доставить к месту отдыха и обратно.

Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году

При этом нынешним летом сохранится устойчивый спрос на ряд конкретных направлений. Большую часть летнего пляжного отдыха традиционно обеспечит Турция. Зимой же основные направления полетов - это Юго-Восточная Азия, Доминикана и Эмираты.

За последние три года существенно сократилось количество операторов в сфере выездного туризма - с 2500 до 600 компаний. По мнению Георгия Мохова, в нынешнем году будет отмечаться усиление конкурентной борьбы, частью которой станет увеличение количества разнообразных специальных предложений и программ лояльности.

"В условиях крайне высокой конкуренции, в том числе и со стороны зарубежных фирм, туроператорам нужен не просто клиент, а потребитель, который будет постоянно возвращаться", - считает эксперт.

Топ-10 туристических мест России

Между тем, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые популярные внутрироссийские туристические направления в 2019 году.

В нынешнем году россияне будут активно посещать Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелию, Ставрополье, Тверскую, Московскую и Ярославскую области, Башкирию и Алтайский край.

По данным портала, туристы отдыхают чаще всего 7-12 дней и тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (в среднем 1,4 тысячи рублей в день), дороже всего - в Московской области (более 11 тысяч рублей с человека в день).

Экономика Туризм Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Попытка госпереворота в Венесуэле
Михаил Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Украина оказалась на пороге эпидемии кори
Минобороны: Авиация ВКС России над Балтикой не нарушала границ
В Госдуме прошли первое чтение поправки об оскорблениях госсимволов