Куда отправятся отдыхать москвичи в 2019 году

Туроператоры избавляются от невыгодных программ и направлений. Об этом, как пишет газета " Вечерняя Москва ", рассказал член Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

По его словам, туроператоры переводят нерентабельные направления на регулярные рейсы. И это, по мнению Мохова, делает туристический продукт более защищенным: если есть выписанные билеты, то туристов обязаны доставить к месту отдыха и обратно.

При этом нынешним летом сохранится устойчивый спрос на ряд конкретных направлений. Большую часть летнего пляжного отдыха традиционно обеспечит Турция. Зимой же основные направления полетов - это Юго-Восточная Азия, Доминикана и Эмираты.

За последние три года существенно сократилось количество операторов в сфере выездного туризма - с 2500 до 600 компаний. По мнению Георгия Мохова, в нынешнем году будет отмечаться усиление конкурентной борьбы, частью которой станет увеличение количества разнообразных специальных предложений и программ лояльности.

"В условиях крайне высокой конкуренции, в том числе и со стороны зарубежных фирм, туроператорам нужен не просто клиент, а потребитель, который будет постоянно возвращаться", - считает эксперт.

Топ-10 туристических мест России

Между тем, российский сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые популярные внутрироссийские туристические направления в 2019 году.

В нынешнем году россияне будут активно посещать Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелию, Ставрополье, Тверскую, Московскую и Ярославскую области, Башкирию и Алтайский край.

По данным портала, туристы отдыхают чаще всего 7-12 дней и тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего проживание обходится на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (в среднем 1,4 тысячи рублей в день), дороже всего - в Московской области (более 11 тысяч рублей с человека в день).