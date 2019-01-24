Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года

Рубль на утренних торгах усилил свой рост. Курс доллара сравнялся с отметкой в 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года. В моменте валюта опустилась даже ниже этой отметки. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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