Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года

Рубль на утренних торгах усилил свой рост. Курс доллара сравнялся с отметкой в 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года. В моменте валюта опустилась даже ниже этой отметки. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Евро подешевел на 25 копеек и составил 74,99 рубля. Таким образом, "европеец" стал стоить дешевле 75 рублей впервые с 14 декабря прошлого года.
Спрос на рублевую ликвидность объясняется подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам января. В пятницу, 25 января, компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, а в понедельник, 28 января - налог на прибыль общим объемом порядка 1 триллиона рублей.