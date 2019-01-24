В Латвии широкий резонанс вызвала инициатива депутатов Кримулдской городской думы, постановивших обеспечивать бесплатными обедами, которые раньше не предусматривались, учеников местных школ - но только за хорошие оценки.

Депутаты предложили давать бесплатные обеды только за хорошие оценки. Фото: iStock

По задумке законодателей льгота будет распространяться лишь на тех школьников, чья успеваемость за 2018/2019 учебный год составит не меньше 7,5 балла. Как передает латвийский портал Vesti, на каждый обед предлагается выделить из бюджета 1 евро 90 центов. В министерстве здравоохранения и в службе контроля качества образования Латвии инициативу не поддержали - мол, процесс обучения нельзя увязывать с потребностями детей в еде, поощрять их надо совсем иначе. Да и учителям при выставлении оценок пришлось бы переживать, что от их решения зависит доступ ученика к провианту. Однако глава самоуправления Линард Кумскис настаивает на своем. В интервью изданию Diena он заявил, что государство должно "тратить больше денег на тех, кто лучше учится", потому что от отличников, по его мнению, будет впоследствии больше пользы. Разумеется, родительское сообщество в соцсетях обрушилось на депутатов, предлагая "кормить лишь тех, кто принимает общественно полезные законы". "Беда в разделении детей. Если у вас в семье один ребенок напишет контрольную на "отлично", а второй получит "неуд", вы второго кормить тоже не станете?", "Бесплатные обеды надо предлагать семьям нуждающихся, других вариантов нет", - возмущаются граждане. Некоторые отмечают, что подобные идеи прижились бы в древней Спарте, где "неуспешных детей сбрасывали со скалы".

Вообще бесплатные обеды в Латвии предусмотрены в начальной школе - затраты на них компенсирует государство. Как пишут СМИ, вот уже много лет эта статья бюджета формируется из расчета 1 евро 42 цента за порцию. Дальше все зависит от возможностей регионов. Например, с 2016 года Рижская мэрия взяла на себя расходы на еду для учащихся средней школы - с 5-го по 9-й класс. А с этого учебного года в республике действуют новые стандарты меню для школ и детских садов. Их разработали с учетом советов диетологов и Всемирной организации здравоохранения. Так, из рациона убрали "блюда повышенной энергетической ценности", добавили больше фруктов и овощей. Правда, родители жалуются, что их чада не наедаются свеклой и фасолью и, придя домой, первым делом просят поесть.