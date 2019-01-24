Владислав Лисовец, стилист, телеведущий:

Я живу в Москве, поэтому ручаться могу только за бесплатную столичную медицину. Был случай, когда я упал с самоката, и мне срочно нужно было зашивать подбородок. К счастью, мне это сделали достаточно быстро и абсолютно бесплатно в обычной поликлинике в травмпункте. Никто не просил денег. Я просидел там три часа и видел, что и ко всем людям, которые были в очереди, медицинский персонал и врачи относятся адекватно. Что касается других городов России, наверное, там дела с медицинским обслуживанием в государственных поликлиниках или больницах обстоят похуже, но, мне кажется, это больше зависит от человеческого фактора: если врачи патриотичны и уважают свой народ, то они всегда придут на помощь. "Российская газета" затрагивает тему доступности медицинской помощи.

Чаще я обращаюсь в обычные поликлиники по месту жительства: простудился, общее недомогание, поясница заболела, нога, вывихнул руку или что-то еще. Могу сказать, что это вполне приличные больницы, и доктора там работают вполне достойные.

Насчет частной медицинской помощи думаю так: если вам кажется, что вы заплатили за прием, и все будет хорошо, - это не всегда так, и здесь скорее больше работает психологический момент. Порой врачи "скорой помощи" оказываются гораздо более опытными, чем те, которых мы посещаем в частных клиниках. Первые, возможно, выглядят и кажутся более черствыми, сухими и строгими, но не стоит забывать, что у них тяжелая работа и им не до смеха и улыбок. Для них мы - больные, как шурупы на заводе, - один, второй, третий... Здесь не до эмоций. Наверное, если врачи были бы эмоциональны, просто не смогли бы вовремя оказывать помощь. Ведь это тяжелейший труд, так как они видят абсолютно разные ситуации, на грани жизни и смерти. Им нужно моментально среагировать,чтобы поставить верный диагноз, чтобы спасти человека. Кстати, у меня у самого была ситуация, когда после платного приема пришлось обратиться за помощью в обычную больницу. Начало нарывать ногу, видно, что-то попало в рану, и в платной клинике мне прописали мазь. Увы, после того как на следующий день стало еще хуже, я приехал в государственный травмпунт, где мне сказали: "Вы что, надо срочно все это удалять, такая мазь закупоривает рану". Тогда мне прописали спиртовой компресс, это и помогло. На следующий день спал отек, и через неделю нога полностью зажила. Так что, повторю, если платно, не показатель, что все будет шикарно.

Нужны ли роботы в медицине? Если роботу внедрят искусственный мозг профессора медицины, который по каким-либо симптомам, к примеру, цвету кожи, наличию пигментных пятен, состоянию волос, зубов, будет определять заболевание, ставить правильный диагноз, то я за прогресс. Существуют же такие потрясающие врачи, с гениальными способностями, которые могут по цвету кожи определить, скажем, что у человека высокий холестерин. И без анализа предположить, склонен ли пациент, к примеру, к диабету. Еще я "за" внедрение робототехники, если умная машина сможет заменять сразу нескольких врачей и подбадривать больных с опухолью.